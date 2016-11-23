Крик души: почему я терпела домашнее насилие

"Он был моим наркотиком. Помню, как я читала о том, что любовь – это наркотик. Она может стать зависимостью, которая проглотит тебя. Когда мы с ним ссорились и даже дрались, это было ужасно, но когда мы мирились, я чувствовала себя такой счастливой, как наркоман, получивший очередную дозу. Мой мозг был зависим от его запаха, его лица, его извращенной формы любви. И когда я потеряла его, у меня началась ломка. Я не могла есть, не могла спать, не могла думать. Он был для меня всем. Но он со мной покончил. И я не знала, что делать.

Почему любовь делает нас такими безумными? Даже когда все было ужасно, я продолжала бороться за нас. Я хотела, чтобы все было хорошо. Я хотела вернуться в начало, когда мы были счастливы, когда целовались целыми днями, и он говорил, что я прекрасна, даже когда я только проснулась.

Теперь я понимаю, что я искала любовь, а не конкретного мужчину. Я искала кого-то, кто заполнил бы эту дыру в моем сердце. С ним я не чувствовала этой пустоты. Хотя у нас было мало общего. Почему я любила его? Я была влюблена в свою идею о нем, тот факт, что я никогда не чувствовала себя одной, что он был рядом.

Вначале все было хорошо, пока мы не начали ссориться и перестали доверять друг другу. И наши ссоры иногда заканчивались рукоприкладством. Он думал, что я ему изменяю, хотя это была неправда. Он думал, что если он меня ударит, буквально «даст по мозгам», то я перестану ему «изменять», словно я какая-то собака. Я корилась и оставалась с ним, но почему? Почему я оставалась с ним, когда он так ужасно обращался со мной? Я постоянно спрашиваю себя об этом. «Он больше так не сделает», — говорила я себе, но он делал, я вызывала полицию, только чтобы потом снять обвинения и снова вернуться к нему. И так два года – ради чего? Чтобы не быть одной? Может я подсознательно любила драму? Я думала, что мне больше некуда идти? Наши отношения были похожи на американские горки: то хорошо, то ужасно плохо. Теперь я знаю, что я должна была достаточно себя уважать, чтобы уйти, но каждый раз, когда я пыталась, мне становилось страшно, и я прибегала обратно.

Теперь мне нужен перерыв. Мне нужно сначала научиться любить себя, сосредоточиться на том, чего хочу я. И только тогда я смогу понять, что такое настоящая любовь, и как мужчина должен обращаться с женщиной. Это будет нелегко, но со временем я все пойму.

Мой совет всем женщинам, которые еще терпят домашнее насилие: уйдите. В моем случае все началось со словесных оскорблений и угроз. Я думала, что он говорит так, потому что любит. Но это была не любовь, а контроль. Любящий мужчина не должен поднимать на вас руку.

Если вы чувствуете, что не можете уйти, обещаю, все станет лучше. Вы забудете его. Вы найдете того, кто будет правильно с вами обращаться, кто будет любить вас так, как нужно. Поначалу будет нелегко. Я до сих пор еще над многим работаю. Но быть без него – намного лучше, чем быть с лжецом – манипулятивным, контролирующим, не умеющим общаться словами, потому пускающим в ход кулаки.

Для вас есть кое-кто лучше, обещаю. Не забывайте прежде всего любить себя. И не бойтесь быть эгоистичной".