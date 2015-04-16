Правильное количество друзей поможет зачать ребенка, утверждает эксперт

В свою очередь, большое количество друзей и приятелей также нарушит гормональный фон и цикл. Эволюционные психологи подтверждают: размер выстраиваемой сетки связей с другими людьми сильно влияет на уровень гормонов. Возможно даже развитие бесплодия. К примеру, таков риск у людей с большим или слишком малым количеством знакомых.

А вот наличие пяти близких друзей, которым можно выговориться, помогает пережить стресс, что повышает фертильность. Аналогичная ситуация наблюдается у приматов. Это, собственно, доказали эксперименты с самками обезьян.

Кстати, по одной теории, мозг ограничивает человека - максимум составляют 150 друзей. При этом мужчины и женщины по-разному поддерживают дружеские контакты. Например, женщинам удается это сделать, регулярно созваниваясь. Мужчинам же необходимо встречаться лично.