Галерея: в Butterfly Lounge прошел феминистский показ мод

Показ был вдохновлен феминизмом и женской энергией. На вечере были представлены следующие бренды: JOLIER, ROBI AGNES, SugarRush Design, Nela Strenge Gems, One Wolf, LÄHEB, Diana Arno Fashion, Piret Kuresaar Design, Donna Nordica; также аксессуары были показаны от: Kadri Kruus, MERÏKH, Lisa Kroeber Jewellery, New Vintage by Kriss, Nela Strenge, KUMA Design, By Agureeva, Seco, Kristi Liiva Jewelry, Astrid Rajalo Leather Design, Eve Rüütli ja Tie&Apron.

Бутик MUST pop up работает по адресу Виру, 2, на втором этаже Кроме того, да конца марта магазин открыт и в творческом городке Теллискиви.