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Британка выйдет замуж за саму себя1

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Жительница британского города Ротерем сыграет свадьбу с самой собой. Об этом пишет The Daily Mirror.

За 39 лет Линн Голлогли (Lynne Gollogly) не смогла найти спутника жизни, поэтому решила поиски прекратить. Британка, которая работает бизнес-аналитиком, потеряла желание вступать в какие-либо романтические отношения. Женщина запланировала церемонию бракосочетания с самой собой в апреле. Мероприятие пройдет как традиционная свадьба, на которую будут приглашены гости, а невеста наденет белоснежное платье. Медовый месяц Голлогли проведет в Риме.

«Однажды в молодости я была помолвлена, но это было глупо и ни к чему не привело», — сказала она. По словам британки, идея бракосочетания пришла к ней в голову после просмотра серии американского комедийного сериала «Друзья», в котором так же поступила одна из главных героинь.

В октябре 2016 года сообщалось, что жительница Эстонии вышла замуж за саму себя и позвала на церемонию 21 гостя. Кристал Ра Лаксми также планирует заключить брак и с настоящим мужчиной, назвав союз с самой собой подготовкой к этому событию.

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