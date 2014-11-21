Почему стоит проверять ножки младенца, если он плачет без видимых причин

Сложно поверить, но это обычный волос, попавший в детский носочек. Он может туго обернуться вокруг пальца ребенка, чему способствуют беспорядочные движения, которые совершают грудные дети. Волос вызывает сильную боль и перекрывает кровообращение, что даже может привести к ампутации пальца, если угрозу не заметить вовремя. Со временем увидеть волос становится все труднее, так как ткани вокруг него распухают. Такое явление носит название «волосяной жгут», пишет Adme.ru.

Скотт и Джессика Уокер (Scott and Jessica Walker) — молодые родители, которые столкнулись с этим явлением. Их маленькая дочь плакала весь день, хотя казалось, на это не было причин. Джессика сняла девочке носочки в надежде, что это успокоит ее, и случайно заметила, что палец на ее ноге сильно опух и покраснел. Как оказалось, во всем был виноват волос, который обернулся вокруг пальца.

Если бы не пинцет и увеличительное стекло, эта ситуация могла бы закончиться плачевно. Это явление встречается не слишком часто, но множество родителей по всему миру периодически сталкиваются с ним.