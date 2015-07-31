Врачи заявили, что здорового питания не существует

Эран Элинав, представляющий Научно-исследовательский институт Вейцмана, выступил с новой теорией о питании на проходящей в Бостоне ежегодной конференции Американской ассоциации по научному прогрессу. Главная мысль ученого такова: «хорошей» или «плохой» пищи не существует в принципе, так как питание должно быть индивидуальным, в зависимости от особенностей конкретного организма, пишет Medikforum.ru.

Элинав с группой научных работников организовали исследование с участием 40 человек, разделенных на две группы. В течение нескольких недель одна из них употребляла в пищу хлеб домашнего изготовления, а другая – магазинный. При подведении итогов выяснилось, что все участники проекта исключительно по-своему отреагировали на предложенный им рацион: кто-то поправился от здорового домашнего хлеба, а кто-то похудел от заводского.

«Реакция людей на хлеб сугубо индивидуальна - как и в случае с другой пищей. Такую персонализированную реакцию мы наблюдаем на абсолютно любой тип питания. Уникальность индивидуальной реакции на пищу в основном зависит от микрофлоры кишечника», - резюмировал Элинав.

Ученый утверждает, что питание каждого человека должно основываться на том составе бактерий, которые населяют его пищеварительный тракт. Лишь в этом случае, по мнению эксперта, позитивное влияние пищи на здоровье может быть эффективным.

Такой рацион «под себя» действительно способствует нормализации уровня сахара в крови и потере лишнего веса, убежден он. Людям, которые хотят похудеть, нужно, прежде всего, изменить состав населяющих кишечник бактерий, констатировал гастроэнтеролог.