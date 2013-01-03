Личный опыт: почему я выбрала кесарево сечение

«Вступив в ряды беременных, я сразу же зарегистрировалась на форуме, где общаются женщины в интересном положении. Оказалось, в России сейчас бум естественности в родах и отстаивания своих прав. Женщины перестали бояться озвучивать врачам свои требования, обсуждать протоколы родов и напоминать, кто именно в этом процессе главный. Они отказываются от стимуляций и, как это ни удивительно, от обезболивания в родах. А ведь об этом веками мечтали наши праматери.

Безусловно, количество «хороших» родов и благополучных исходов беременности никогда не сравнится со статистикой проблемных родоразрешений с последствиями. И это нормально. Тем не менее, за каждым «плохим» случаем из банальной статистики (смертельным исходом, родовыми травмами для матери или ребенка) стоят два, в лучшем случае, живых человека. Пополнять эти ряды даже чисто теоретически мне не хотелось.

Несмотря на то, что на дворе XXI век, оказалось, что никто не может дать мне гарантии, что эти самые роды, которые так любят называть естественным процессом, пройдут хорошо. И в какой-то момент я поняла, что просто не имею права так рисковать. Так пришло осознанное решение, что мой ребенок должен родиться путем КС, чтобы не минимизировать, а исключить любые негативные последствия для его здоровья. Не последним аргументом в пользу КС стало желание оградить себя от врачебного хамства во время родов.

Ну а кроме того, я совершенно не чувствовала необходимости рожать естественным путем во чтобы то ни стало и доказывать этим свою женскую состоятельность. Вполне достаточно того, что мое тело оказалось способно на такое чудо – зачать и без проблем выносить нового человека.

Недавно главный онколог России мрачно пошутил: «Советский врач оказывал помощь, а российский – услугу». Однако когда дело касается родовспоможения, эта формула не работает. Организовать себе кесарево было для меня самым большим стрессом во время беременности. В России мнение женщины по этому вопросу никто не спрашивает. И это удивительно! Вы можете решить увеличить свою грудь до 15-го размера и никто не будет вас отговаривать, а вот выбрать то, как произвести на свет собственного ребенка, даже при наличии альтернатив, официально невозможно, причем – даже за деньги.

Каждый раз, читая интервью с каким-нибудь акушером-гинекологом о родах, я встречаю нудный заученный монолог о том, что кесарево – это серьезная полостная операция, которая не проводится по желанию. Теперь у меня это вызывает лишь усмешку. Я прекрасно понимаю, что этот самый врач по знакомству или протекции, конечно, сделает кесарево, а у самой операции, грамотно и в срок проведенной, последствий меньше, чем у естественных родов. Времена и тенденции изменились. Теперь на учете у невролога скорее окажутся малыши после естественных родов, чем с последствиями КС. Аргументы за естественные роды и страшилки о КС теперь кажутся мне высосанными из пальца, чтобы избежать мировой эпидемии кесарева.

Жалею ли я об этом решении? Ни секунды. Решение сделать КС я считаю одним из самых взвешенных и правильных в жизни. День рождения дочери стал праздником, наполненным радостным ожиданием, шутками и хорошей музыкой в операционной. К счастью, в российских роддомах есть положительные изменения: отцы теперь могут быть участниками процесса не только в случае естественных родов, но и во время кесарева. Мой муж был свидетелем появления дочери на свет, он стоял в соседней комнате за стеклом. В Европе отцы присутствуют в самой операционной (мой муж – англичанин, а моя английская свекровь – бывшая акушерка, поэтому я знаю, о чем говорю). Надеюсь, совсем скоро это станет возможно и в России.

Какие выводы я сделала для себя? Женщина, которая хочет КС, все равно его сделает. Думаю, стоит это признать и сделать кесарево по собственному желанию доступным, пусть и исключительно платно (безусловно, экстренные операции или операции по прямым показаниям должны быть общедоступны). Более того, я уверена, что при этом количество КС не слишком вырастет, так как большая часть женщин все равно выберет естественные роды – иногда даже вопреки здравому смыслу и прямым показаниям к КС. Зато женщины, которых не заставили рожать, буквально загнав в угол, будут чувствовать себя спокойнее во время беременности, а после нее, уверена, счастливее».