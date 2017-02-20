Масленица: рецепты диетических блинов

Основные принципы уменьшения калорийности блинов – это добавлять меньше жира, больше белка и клетчатки.
Полностью от использования масла в блинах нельзя отказаться, именно оно не дает блинам пристать к сковородке и слипнуться между собой, когда вы сложите их на тарелку. Но количество масла можно немного сократить. Для этого просто добавь 2-3 столовых ложки растительного масла в тесто и жарь блины на сухой, хорошо разогретой сковороде, лучше всего – чугунной или с тефлоновым покрытием. Таким образом, блины получатся гораздо менее жирными и тяжелыми.
Для приготовления теста используй не цельные яйца, а только белки. Главное – как следует их взбить.
Молоко лучше брать с низким процентом жирности (0,5%, 1,5%), или наполовину заменять его водой, а в идеале – отказаться от молока вообще. Если вместо обычной воды взять минеральную, блины получатся пышными и воздушными.
Используй муку грубого помола, лучше гречневую или ржаную, в ней меньше содержится углеводов, зато много клетчатки, витаминов и микроэлементов.
Можно добавить в тесто натертые на терке яблоки, груши, тыкву или кабачки. Блины станут менее калорийными.
Готовые блины ешь не с маслом или сметаной, а лучше с фруктовым или ягодным джемом.
Диетические блины на кефире
Что нужно для приготовления диетических блинов на кефире :
1 л кефира;
150 мл воды;
6 яиц;
1 ч.л. соли;
1 ст.л. сахара;
1 ч.л. соды;
70 мл подсолнечного масла;
Мука 1 ст.
Как приготовить диетические блины на кефире:
Яйца с сахаром взбей миксером.
Добавь кефир, воду, соль, соду. Муку добавляй постепенно, тесто должно быть жидким, чтоб блинчики получились тоненькими. Масло добавь в последнюю очередь.
Если тесто вдруг оказалось гуще, чем хотелось – добавь немного воды, если жидковато – муки.
Сковорода должна быть хорошо прогрета, огонь средний.
Блины Дюкана
Что нужно на 100 г для приготовления блинов Дюкана:
2 ст. л. молотых овсяных отрубей;
1 ст. л. молотых пшеничных отрубей;
1 яйцо;
кефир 0% теплый;
соль, сахарозаменитель.
Как приготовить блины Дюкана:
Готовим тесто традиционно, выпекаем без масла на раскаленной сковороде.