Вторник, 21. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Масленица: рецепты диетических блинов

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Что делать, если Масленица соблазняет тебя разнообразием калорийных блинчиков, а желание похудеть к весне, тем не менее, стало целью уходящих февральских дней? Выход один – приготовить низкокалорийные диетические блины.

Основные принципы уменьшения калорийности блинов – это добавлять меньше жира, больше белка и клетчатки.

Полностью от использования масла в блинах нельзя отказаться, именно оно не дает блинам пристать к сковородке и слипнуться между собой, когда вы сложите их на тарелку. Но количество масла можно немного сократить. Для этого просто добавь 2-3 столовых ложки растительного масла в тесто и жарь блины на сухой, хорошо разогретой сковороде, лучше всего – чугунной или с тефлоновым покрытием. Таким образом, блины получатся гораздо менее жирными и тяжелыми.

Для приготовления теста используй не цельные яйца, а только белки. Главное – как следует их взбить.

Молоко лучше брать с низким процентом жирности (0,5%, 1,5%), или наполовину заменять его водой, а в идеале – отказаться от молока вообще. Если вместо обычной воды взять минеральную, блины получатся пышными и воздушными.

Используй муку грубого помола, лучше гречневую или ржаную, в ней меньше содержится углеводов, зато много клетчатки, витаминов и микроэлементов.

Можно добавить в тесто натертые на терке яблоки, груши, тыкву или кабачки. Блины станут менее калорийными.

Готовые блины ешь не с маслом или сметаной, а лучше с фруктовым или ягодным джемом.

Диетические блины на кефире

Что нужно для приготовления диетических блинов на кефире :

    1 л кефира;

    150 мл воды;

    6 яиц;

    1 ч.л. соли;

    1 ст.л. сахара;

    1 ч.л. соды;

    70 мл подсолнечного масла;

    Мука 1 ст.

Как приготовить диетические блины на кефире:

Яйца с сахаром взбей миксером.

Добавь кефир, воду, соль, соду. Муку добавляй постепенно, тесто должно быть жидким, чтоб блинчики получились тоненькими. Масло добавь в последнюю очередь.

Если тесто вдруг оказалось гуще, чем хотелось – добавь немного воды, если жидковато – муки.

Сковорода должна быть хорошо прогрета, огонь средний.

Блины Дюкана

Что нужно на 100 г для приготовления блинов Дюкана:

    2 ст. л. молотых овсяных отрубей;

    1 ст. л. молотых пшеничных отрубей;

    1 яйцо;

    кефир 0% теплый;

    соль, сахарозаменитель.

Как приготовить блины Дюкана:

Готовим тесто традиционно, выпекаем без масла на раскаленной сковороде.

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