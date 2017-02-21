Фото: посмотрите, какие красотки из Эстонии поехали на международный конкурс красоты

Среди красавиц со всего мира присутствуют две девушки из Эстонии: 17-летняя Илона Дмитриева представляет Прибалтику и 16-летняя Андриана Ломакина – Эстонию. Благодаря позициям в Топ-5 национального конкурса «Принцесса Эстонии 2016», проводимого ежегодно компанией Magic Monday Production, у девушек появилась возможность принять участие в своем первом международном конкурсе Lady Universe 2017.

«Участие в финале конкурса «Принцесса Эстонии 2016» придало мне храбрости, уверенности в себе и благодаря ему передо мной открылись новые возможности. Меня всегда манил мир моды, и именно в нем я нахожусь начиная с октября, когда прошла в финал «Принцессы Эстонии» и вошла в Топ-5. Сейчас в Софии меня окружают стиль и красота каждый день, помимо подготовки остается также время на отдых и общение с новыми знакомыми. Я очень благодарна за эту возможность и постараюсь держать эстонский флаг высоко!» - поделилась впечатлениями Андриана Ломакина.

Илона тоже очень довольна и считает, что участие и корона победительницы в конкурсе «Принцесса Эстонии 2016» является очередной интересной страницей в ее жизни: «Индустрия моды похожа на далекую и прекрасную мечту, некий волшебный мир красоты и ярких эмоций. Я очень хочу быть частью этого. Хочу уметь выражать себя, быть на кого-то похожей или, наоборот, резко отличаться. Представлять свою страну на международном конкурсе - это очень ответственно и, конечно, очень сложно морально. Перед отъездом я внутренне успокоила себя тем, что мое участие в этом конкурсе - уже мое личное достижение. Сейчас на Lady Universe я готова продемонстрировать свои лучшие качества: упорство в борьбе, искренность, дружелюбие, драйв и азарт в борьбе за победу», - говорит Илона, которая представляет Прибалтику, поскольку две девушки не могут представлять одну страну.

Будни девушек в Софии проходят в репетициях, фотосессиях и постановках финального шоу. Ключевыми событиями являются три тематических вечера: вечер наций, благотворительное мероприятие и гала-вечер конкурса красоты. В финале Lady Universe участвуют девушки, которые имеют активную жизненную позицию, так или иначе соприкасаются с общественными делами и благотворительностью. «Спасибо организаторам конкурса за то, что здесь все настолько четко и по распорядку. Чувствую себя здесь очень комфортно, получаю новый опыт, наслаждаюсь каждым днем и, конечно, жду финала», - сказала Илона Дмитриева.

В Софию отправилась также продюсер Magic Monday Production и национальный директор международных конкурсов в Эстонии Ирени Эрби, которая сама имеет выдающийся опыт в международных модельных конкурсах и конкурсах красоты. Уже завтра, 22 февраля, на финальном шоу Lady Universe 2017 она войдет в состав международного жюри и примет участие в непростой задаче выбрать самую достойную леди во Вселенной.

В прошлом году среди финалисток Lady Universe уже была участница из Эстонии Мария Рая, однако никаких титулов не завоевала. Теперь остается только поддержать Илону и Андриану и пожелать им удачных результатов!