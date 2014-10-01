Вредные женские привычки раскрывают ее сексуальные желания

Волосы

Если в твои привычки входит сорить своими волосами по всей квартире, то в постели ты великолепна! Ты страстная и самозабвенная любовница и предпочитаешь главенствовать над мужчиной, пишет Lady.tochka.net.

Шопинг

Если ты обожаешь ходить по магазинам и заставляешь своего парня сопровождать тебя, то в постели ты вряд ли подаришь ему яркий секс. Для тебя шопинг гораздо важнее любви. Может быть, это потому, что ты пока еще не встретила своего единственного мужчину?

Много ешь на ночь

Сексологи говорят, что женщины, которые совершают ночные набеги на холодильник, ненасытны в постели еще больше, чем в еде.

Кусаешь губы

Это привычка говорит о том, что ты всегда помнишь обиды и никому ничего не прощаешь. При этом в постели ты страстная и темпераментная, но получить удовольствие по максимуму тебе мешает ревность.

Любишь романтику

Больше всего на свете ты любишь зажигать свечи, устилать кровать лепестками роз и создавать романтическую атмосферу, даже если живешь с любимым уже не первый десяток лет? Скорее всего, ты просто мечтаешь о бурной сексуальной жизни.

Не снимаешь косметику на ночь

Если ты спишь в макияже, ты вряд ли способна подарить своему мужчине бурный секс, но при этом ты добра и никогда его не бросишь.

Ярко красишься

Если ты любительница очень яркого макияжа, ты очень сильная и не любишь подчиняться. В постели ты предпочитаешь доминировать. Если твой молодой человек готов терпеть твое сексуальное превосходство, то у вас возможны очень гармоничные отношения. Если ты можешь проводить перед зеркалом по несколько часов в день, забыв обо всем на свете, то ты настоящая мечтательница. В постели ты непредсказуема и способна подарить мужчине феерический секс.

Разбрасываешь белье по квартире

Если в твоей квартире в самых неожиданных местах можно наткнуться на трусы, лифчики и чулки, то ты - натура артистичная и творческая. А в постели ты просто великолепна! Настоящая мечта любого мужчины.