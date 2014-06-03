Рианна запускает собственную линейку косметики Fenty Beauty

Так, в социальной сети Instagram у торговой марки появился свой аккаунт, на котором и был заявлен релиз. Косметика Fenty Beauty будет запущена в продажу уже осенью этого года. Первый продукт из косметики, который анонсировала певица– голографический продукт для губ в оттенке baby pink, который визажисты использовали за кулисами показа Fenty х Puma весна-лето 2017.