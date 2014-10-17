Как считает психолог, с подобными проблемами сталкиваются те дамы, которые не могут отпустить роль матери и стать просто женщиной. Как же помочь таким детям и родителям справиться с сепарационной тревогой и начать жить без стрессов и тревог?
Психолог: если вы с дочерью лучшие друзья, то у нее нет матери
21. Февраль 2017 15:20
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Почему матери продолжают контролировать взрослых дочерей — и как с этим справиться? Именно эту тему затронули ведущие шоу «ТВой вечер» в традиционном разговоре по понедельникам с психологом Романом Тимофеевым.