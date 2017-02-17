Полная танцовщица на шесте отказалась бросить свое занятие из-за издевок зрителей

36-летняя Джейми Хайнс (Jamie Hines) носит размер одежды XXL . Сначала женщина попробовала себя в эротическом шоу бурлеск, но, открыв для себя танцы на шесте 18 месяцев назад, начала выступать именно в этом жанре, передает Lenta.ru.

По словам Хайнс, над ней никогда не издевались в Сети. От подписчиков в Instagram женщина получает лишь восторженные отзывы. Однако во время выступлений она замечает, что зрители отпускают колкости по поводу ее веса. Несмотря на это, танцовщица гордится своим телом и достижениями. «Из того, кто не мог ничего, я стала человеком, который может поднять свое большое тело на шесте», — сказала она.