Эксперты считают, что люди не умеют пользоваться дезодорантами

Во-первых, необходимо точно понимать разницу между дезодорантами и антиперспирантами. В первом случае речь идет о создании приятного запаха, а во втором - о предотвращении выделения пота. Антиперспиранты блокируют появление пота в области подмышек, а вот дезодоранты маскируют тот неприятный запах, который возникает из-за пота. И если вы не страдаете от избыточной потливости, то вам, вполне возможно, будет вполне достаточно хорошего дезодоранта, пишет Medikforum.ru.

Многие из нас пользуются этими средствами почти сразу после выхода из душа, но это ошибка! Область подмышек должна быть совершенно сухой перед нанесением дезодорантов или антиперспирантов. Это связано с тем, что большая часть их формул рассчитана на контакт с сухой кожей. Также нельзя использовать дезодорант и сразу после удаления волос - кожа после бритья бывает более чувствительной, и срезанные волоски начнут вас неприятно колоть.

Дезодоранты надо наносить только на сухую, чистую кожу. Любые другие косметические продукты, образовавшие слой на коже, сведут эффект дезодоранта к нулю. Кстати, пожалуй, самой главной ошибкой является использование антиперспирантов с утра перед выходом на улицу. Эти средства блокируют выделение пота, но для достижения данного эффекта требуется время. Поэтому наносите их перед сном, чтобы они успели проникнуть под кожу. После утреннего душа повторного нанесения не требуется.

Некоторые формулы сохраняют свое действие по 48 часов, так что внимательно читайте инструкции. И не следует перебарщивать с их количеством. Не забывайте увлажнять кожу, чтобы избегать раздражений.