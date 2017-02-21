Грудь испорчена, и никто за это не ответит? Финки в шоке от операций в Эстонии

Эстонка Эне и финка Чейн Ярвинен приехали в Эстонию за красивыми грудями, но сейчас их состояние далеко от идеала, плюс надо выплачивать рассрочку за операции.

«Когда я вернулась в Финляндию, врач у меня спросил, что я предпочитаю: умереть или тут же отправиться на новую операцию? К меня обнаружили заражение крови. Мне разрезали грудь откачали пол-литра гноя, имплантат пришлось удалить. Обратно поставить его нельзя», - говорит Эне, которая теперь живет с грудями разного размера, поскольку второй имплантат ей оставили.

«А у меня теперь всегда соски торчат, и это заметно. Меня это сильно беспокоит», - призналась финка Чейн, которая также недовольна результатом операции.

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