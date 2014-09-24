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Девять ошибок гигиены, которые вы совершаете до, во время и после секса

Krasotka.ee
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Мы все занимаемся «грязными» делишками, и, в большинстве случаев, совершаем разнообразные ошибки, касающиеся личной гигиены, даже не осознавая этого. Soulpost расскажет, какого рода упущения мы совершаем в гигиене секса.

Вы не мочитесь после секса

Всегда старайтесь сходить «по-маленькому» сразу после секса. Любой вид энергичного полового контакта может подтолкнуть бактерии вверх по мочеиспускательному каналу. Если вы мочитесь сразу после секса, то смываете все бактерии и предотвращаете развитие инфекции.

Ваш партнер проникает сначала в анус, а затем в вашу вагину

В прямой кишке содержится уйма бактерий, которые можно легко передать во влагалище, если не быть осторожными. Лучше всего, разделить эти две зоны, чтобы предотвратить любые возможные инфекции. Перед тем как позволить партнеру проникнуть во влагалище, отправьте его помыть пенис с мылом.

Вы или ваш партнер не моете руки перед половым актом

Иногда бывает сложно остановиться, когда вы оба разгорячены до предела, чтобы вместе отправиться в ванную и вымыть руки. Но вы должны это сделать. В противном случае ждите грибковых инфекций, которые можно занести в уретру и вагину.

Вы писаете перед половым актом

Некоторые женщины мочатся перед сексом, подвергая себя риску инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Моча выходит из тела через очень короткую трубку и выливается через уретру – крошечное отверстие прямо над входом во влагалище. Во время вагинального полового акта бактерии из влагалища и прямой кишки могут легко попасть в мочеиспускательный канал и мочевой пузырь, вызывая инфекцию мочевыводящих путей.

Вы не очищаете влагалище после секса

В то время, как влагалище самоочищается естественным образом, и вы не должны использовать агрессивные средства, чтобы очистить его, помыться в душе или протереть его гигиеничной салфеткой — неплохая идея, чтобы избавиться от бактерий, которые могли быть на нем. Принятие ванны или душа после секса помогает избежать дрожжевых или бактериальных инфекций

Вы не используете презерватив

Даже, если вы можете почувствовать разницу без использования презерватива во время секса, очень важно использовать кондом, чтобы защитить себя от любых инфекций, передающихся половым путем.

Вы не беспокоитесь о гигиене вашего партнера

Будь вы одиноки или в отношениях, партнер, с которым вы решили заняться сексом, должен быть обеспокоен собственным здоровьем, соблюдая личную гигиену. Это означает, что он должен надевать презерватив, мыть руки, или, по крайней мере, быть хорошо осведомленным о безопасном сексе в целом.

Вы не очищаете и неправильно храните ваши секс-игрушки

Если вы хотите попробовать что-то новое в спальне, используя секс-игрушки, — пожалуйста. Они могут оживить и обновить вашу сексуальную жизнь. Тем не менее, убедитесь, что вы правильно за ними ухаживаете. На секс-гаджетах могут храниться инфекции и бактерии, которые, при следующем половом контакте, могут быть переданы вашему партнеру или вам. Тщательно мойте игрушки и храните их в защитном чехле.

Вы или ваш партнер не были протестированы на ИППП

Каждый из вас должен сдать анализы на наличие половых инфекций, чтобы убедиться, что все в порядке. В то время, как большинство из инфекций излечимы, лучше искоренить их на ранней стадии, чтобы они не повлияли на репродуктивные органы. Использование презервативов снижает вероятность заражения инфекциями, передаваемых половым путем.

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