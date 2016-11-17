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Дети должны играть с едой, утверждают ученые

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Исследователи из Университета Де Монфор выяснили, что дети, которым разрешают играть с фруктами и овощами, чаще их съедают. К такому выводу ученые пришли в ходе исследования с участием 62 детей в возрасте от 3 до 4 лет. За несколько недель до начала эксперимента родителей попросили записывать, сколько овощей и фруктов ели их дети, пишет The Daily Mail.

Во время эксперимента первой группе детей дали миски с брокколи, морковью, шпинатом, бананами, редисом, стручковой фасолью, апельсинами, лимонами, огурцам, помидорами и голубикой. Детям предложили воспроизвести картинки из книги "Очень голодная гусеница". Участникам позволили делать с овощами и фруктами все, что было им нужно для воплощения замысла Newsru.com.

Вторая группа играла в похожую игру, но продукты разделывали исследователи. А третья группа играла с помпонами, пайетками, блестками, формами для мыла и перьями. Сразу после игры детей спросили, какие фрукты и овощи они хотят попробовать. Специалисты заметили: дети из первой группы пробовали гораздо больше фруктов и овощей по сравнению с участниками из других групп. Вероятно, дело в том, что эти дети успели познакомиться с продуктами во время игры.

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