Вторник, 21. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Лучшие советы от разведенной женщины

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Предлагаем взглянуть на точку зрения разведенной женщины. Что было не так, и что нужно или не нужно было делать по-другому?

1. Всегда ищите в нем лучшее. Заостряйте внимание на этом, а не на том, что вам в нем не нравится, пишет Soulpost.ru.

2. Занимайтесь с ним сексом. Часто. Если нужно будет — постоянно.

Этот совет я услышала на своей свадьбе от пожилой женщины. Занятия любовью — это как бальзам, говорила она, залечивающий раны. Если вы чувствуете, что отдалились от мужа, разденьтесь и сблизьтесь с ним!

3. Ищите совета у старших женщин, успешных в браке.

Зубдьте свою гордость и просто посоветуйтесь. Если все женщины разные, то вот большинство мужчин одинаковы в том, какой к ним нужен подход.

4. Позволяйте ему уходить в себя. Он не игнорирует вас, ему просто нужны такие моменты отключки.

5. Вы не должны пытаться исправить его или изменить. Это зависит только от него.

6. Постоянно говорите ему о том, какой он сильный/умный/мужественный. Мужчины склонны забывать об этом.

7. Никогда не принимайте как должное то, что этот мужчина выбрал вас.

8. Смейтесь над его шутками, даже если они не смешные.

9. Следите за своими эмоциями, как вы на что-то реагируете.

10. Отключите внутреннюю стерву, когда он приходит домой. Дайте ему просто отдохнуть.

11. Любите его так, как он хочет, а не так, как вы думаете, что ему нужно.

12. Следите за собой. Чем женственнее вы выглядите, тем больше это будет напоминать ему, что он — мужчина.

13. Будьте здесь и сейчас. Уделяйте ему свое время и внимание.

14. Не умаляйте его мужское достоинство и не сравнивайте с другими мужчинами.

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