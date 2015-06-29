Топ-пять базовых принципов идеального гардероба

1. Качество

Задайся вопросом “Зачем каждый сезон покупать дешевые вещи, если можно купить одну подороже и на годы?“. Мы советуем экономить на футболках, но ни в коем случае не на пальто или обуви. Даже самые хорошие футболки изнашиваются, а вот пальто или обувь могут долго служить , плюс они являются твоим “лицом“, как у мужчин часы, к примеру, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Разнообразие

Ты же девочка и просто исходя из этого не можешь иметь мало вещей. Но разнообразие тоже может быть разным. Мы согласны только на правильное разнообразие, где каждая вещь подчинена правилам идеального гардероба, т.е. она должна быть качественной, классической и сочетаться со всем остальным.

3. Форма и функциональность

При покупке вещей никогда не забывай о том, как они будут сидеть на фигуре и насколько комфортными будут в носке. Без одного нет другого. Ты можешь потратиться на блестящее облегающее платье, но надевать его только раз в год и проклинать за непрактичность или купить всеми любимое LBD и благодарить себя за выгодное вложение каждый день.

4. Разносторонность

Если вещь исполняет больше одной функции – это бинго! То же блестящее платье ты сможешь надеть только на вечеринку, а вот белую футболку – и на работу, и на прогулку, и на шопинг. Чем больше в твоем гардеробе таких “мультитаскеров“, тем лучше.

5. Индивидуальность

В связи с предыдущим пунктом возникает логичный вопрос о том, как сохранять индивидуальность, имея на руках белую футболку и джинсы. Так одевается каждая вторая! В этом случае можем посоветовать тебе отыгрываться на аксессуарах. Если ты дополнишь look футболка+джинсы массивными кольцами и сумкой с патчами, угадай, что отметять окружающие? Конечно же аксессуары!