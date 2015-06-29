Вторник, 21. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Топ-пять базовых принципов идеального гардероба

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Держи в голове эти пять важных правил перед тем, как окунуться в атмосферу безумного шопинга. Это поможет тебе не купить лишнюю кофточку и такие модные, но совершенно ненужные джинсы.

1. Качество

Задайся вопросом “Зачем каждый сезон покупать дешевые вещи, если можно купить одну подороже и на годы?“. Мы советуем экономить на футболках, но ни в коем случае не на пальто или обуви. Даже самые хорошие футболки изнашиваются, а вот пальто или обувь могут долго служить , плюс они являются твоим “лицом“, как у мужчин часы, к примеру, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Разнообразие

Ты же девочка и просто исходя из этого не можешь иметь мало вещей. Но разнообразие тоже может быть разным. Мы согласны только на правильное разнообразие, где каждая вещь подчинена правилам идеального гардероба, т.е. она должна быть качественной, классической и сочетаться со всем остальным.

3. Форма и функциональность

При покупке вещей никогда не забывай о том, как они будут сидеть на фигуре и насколько комфортными будут в носке. Без одного нет другого. Ты можешь потратиться на блестящее облегающее платье, но надевать его только раз в год и проклинать за непрактичность или купить всеми любимое LBD и благодарить себя за выгодное вложение каждый день.

4. Разносторонность

Если вещь исполняет больше одной функции – это бинго! То же блестящее платье ты сможешь надеть только на вечеринку, а вот белую футболку – и на работу, и на прогулку, и на шопинг. Чем больше в твоем гардеробе таких “мультитаскеров“, тем лучше.

5. Индивидуальность

В связи с предыдущим пунктом возникает логичный вопрос о том, как сохранять индивидуальность, имея на руках белую футболку и джинсы. Так одевается каждая вторая! В этом случае можем посоветовать тебе отыгрываться на аксессуарах. Если ты дополнишь look футболка+джинсы массивными кольцами и сумкой с патчами, угадай, что отметять окружающие? Конечно же аксессуары!

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАаксессуарыджинсыразнообразиефутболка
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:17
Шведский салат из свеклы и сельди
17:50
Женские заблуждения о сексе
17:29
Топ-пять базовых принципов идеального гардероба
17:15
Лучшие советы от разведенной женщины
16:52
Дети должны играть с едой, утверждают ученые
16:19
Грудь испорчена, и никто за это не ответит? Финки в шоке от операций в Эстонии
16:12
Эксперты считают, что люди не умеют пользоваться дезодорантами
15:42
Полная танцовщица на шесте отказалась бросить свое занятие из-за издевок зрителей
15:20
Психолог: если вы с дочерью лучшие друзья, то у нее нет матери
15:15
У «Модного приговора» новый ведущий: Александра Васильева убрали из программы
15:00
Фото: посмотрите, какие красотки из Эстонии поехали на международный конкурс красоты
14:40
Рианна запускает собственную линейку косметики Fenty Beauty
14:24
Вредные женские привычки раскрывают ее сексуальные желания
14:13
Масленица: рецепты диетических блинов
13:44
Личный опыт: почему я выбрала кесарево сечение
13:30
Врачи заявили, что здорового питания не существует
13:16
Почему стоит проверять ножки младенца, если он плачет без видимых причин
12:56
Вот какой должна быть идеальная жена в понимании современного мужчины
12:42
Пять причин, по которым Водолей — идеальный партнер
12:34
Британка выйдет замуж за саму себя (1)
Все новости
ФэшнЦеликом
Топ-пять базовых принципов идеального гардероба

Топ-пять базовых принципов идеального гардероба

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Полная танцовщица на шесте отказалась бросить свое занятие из-за издевок зрителей

Полная танцовщица на шесте отказалась бросить свое занятие из-за издевок зрителей

Врачи заявили, что здорового питания не существует

Врачи заявили, что здорового питания не существует

Вот какое женское тело считалось идеальным до появления глянцевых журналов!

Вот какое женское тело считалось идеальным до появления глянцевых журналов!

20. фев
Подушки названы «бомбой» для здоровья
Самые читаемые
У «Модного приговора» новый ведущий: Александра Васильева убрали из программы
Грудь испорчена, и никто за это не ответит? Финки в шоке от операций в Эстонии
Эксперты считают, что люди не умеют пользоваться дезодорантами
Лучшие советы от разведенной женщины
Вредные женские привычки раскрывают ее сексуальные желания
Топ комментариев
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете(5)
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!(3)
Британка выйдет замуж за саму себя(1)
Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)(1)
Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вниманиеволосыгороскопгрудьдетиженщинаженщиныжизньзвездыздоровьеингредиентыисследованияисследователилюбовьмодамужчинамужчиныотношенияпродуктыребенокрецептсексспециалистыспособученыеэксперты
LimonЦеликом
У «Модного приговора» новый ведущий: Александра Васильева убрали из программы

У «Модного приговора» новый ведущий: Александра Васильева убрали из программы

Как знаки Зодиака зарабатывают себе на жизнь: так вот почему вы никак не можете разбогатеть!

Как знаки Зодиака зарабатывают себе на жизнь: так вот почему вы никак не можете разбогатеть!

«Понаедут козлы-ротозеи»: Собчак и другие пользователи инстаграма читают стихи Шнурова

«Понаедут козлы-ротозеи»: Собчак и другие пользователи инстаграма читают стихи Шнурова

18:19
Фотоновость: житель Таллинна обнаружил на дереве странную находку. У вас есть одна секунда, чтобы отгадать, что это
17:51
Только на Limon.ee! Нуждаешься в совете астролога, чьи предсказания точны на 99 процентов? Участвуй в конкурсе!
17:01
Премьера! Рэпер из Таллинна Евгений Блэйк записал новый трек – «Личный убийца» (аудио)
15:57
Поп-певица МакSим получила звание заслуженной артистки Татарстана
Rus.Postimees.eeЦеликом
Скандальное интервью «Спутнику»: Репс признала свою ошибку и попросила прощения

Скандальное интервью «Спутнику»: Репс признала свою ошибку и попросила прощения

UniPark купила оператора платных автостоянок Citypark Eesti

UniPark купила оператора платных автостоянок Citypark Eesti

Только молодые и худые: стюардессы обвинили авиакомпанию в дискриминации

Только молодые и худые: стюардессы обвинили авиакомпанию в дискриминации

18:29
Владелец кохтла-ярвеского Nitrofert задержан в Вене
18:25
Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством на Таллиннской улице
18:10
Кому в Эстонии выплачивается пенсия в размере нескольких тысяч евро?
17:45
Госсуд не увидел нарушения конституции в местном налоге на рекламу
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: выдержит ли площадь Свободы 60-тонные танки?

Вопрос читателя: выдержит ли площадь Свободы 60-тонные танки? (3)

Полезно знать: как сократится рабочий день в канун годовщины независимости

Полезно знать: как сократится рабочий день в канун годовщины независимости

Вопрос читателя: может ли моя беременная жена работать в декрете?

Вопрос читателя: может ли моя беременная жена работать в декрете?

09:43
Сегодня вернут деньги первым заполнившим декларацию о доходах
Погода
Завтра Эстонию накроют метели и штормовой ветер

Завтра Эстонию накроют метели и штормовой ветер

Трескучие морозы изведут жителей Эстонии в марте! Тяжелее всех придется Тарту

Трескучие морозы изведут жителей Эстонии в марте! Тяжелее всех придется Тарту

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees