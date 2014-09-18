Вторник, 21. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Женские заблуждения о сексе

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Несмотря на то, что в современном мире о сексе принято говорить откровенно, некоторые вещи остаются неизменными. Одна их них – женское замешательство между тем, как надо и тем, как есть.

Считая себя вполне раскрепощенными в сексе, женщины допускают одни и те же ошибки. И все они – результат погони за идеальным сексом. В общем, сейчас ты все сама поймешь:

Заблуждение 1 – Если ты не испытываешь оргазм, нужно убедить партнера в обратном

Вот только с какой целью это делается? Чтобы он не подумал, что ты фригидна? Чтобы он не подумал, что он не в силах тебя удовлетворить? А что ты сама думаешь по этому поводу? И разве это для тебя не важнее?

Нам так важно одобрение партнера, что мы готовы врать, только бы он не подумал, что с нами что-то не так. Но в этом нет никакого смысла. Ведь если партнер постоянный, тебе придется лгать ему каждый раз, когда ты не сможешь достичь оргазма (и это вместо того, чтобы вместе решить проблему, объяснить ему, что он делает не так).  А если партнер случайный, то какая разница, что он подумает?

Заблуждение 2 – Думать, что секс к чему-то обязывает партнера

Если у вас был секс – значит между вами определенно что-то есть, и обязательно будет что-то еще. Но так думает только женщина. На самом деле, секс ничего не решает. Если вы переспали, это еще не значит, что он хочет строить с тобой отношения. И если после секса он тебе не позвонит, значит ли это, что он тобой воспользовался? А если ты не позвонишь ему после секса, а он захочет продолжения? Не стоит строить иллюзий, думая, что секс способен творить чудеса в отношениях, пишет Ivona.bigmir.net.

Заблуждение 3 – Презервативы – это его забота

Как бы ни так.… К сожалению, многие мужчины относятся несерьезно к вопросам безопасности. Поэтому не надейся, что у него всегда в кармане окажется презерватив. Пусть лучше запасной всегда будет в твоей сумочке.

Заблуждение 4 – От сексуальных экспериментов откажется только ханжа

Сейчас обо всех сексуальных извращениях можно узнать из интернета.  И некоторые мужчины предлагают попробовать – ну, что в этом такого? И действительно, что такого, думаешь ты, ведь живем только один раз. И хотя тебе совсем не нравится сексуального идея эксперимента, но ты соглашаешься, потому что боишься отказаться. Не стоит идти на поводу у чужих желаний, тем более, если фантазии твоего партнера тебе противны.

Заблуждения 5 – Мужская мастурбация

Если женщина узнает, что ее партнер периодически мастурбирует, она начинает бить панику. На самом деле, ничего страшного в этом нет, ведь мастурбация (как мужская, так и женская) в первую очередь помогает снять стресс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАженщиназаблуждениемастурбациямужчиныпрезервативсексстрессфантазии
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:17
Шведский салат из свеклы и сельди
17:50
Женские заблуждения о сексе
17:29
Топ-пять базовых принципов идеального гардероба
17:15
Лучшие советы от разведенной женщины
16:52
Дети должны играть с едой, утверждают ученые
16:19
Грудь испорчена, и никто за это не ответит? Финки в шоке от операций в Эстонии
16:12
Эксперты считают, что люди не умеют пользоваться дезодорантами
15:42
Полная танцовщица на шесте отказалась бросить свое занятие из-за издевок зрителей
15:20
Психолог: если вы с дочерью лучшие друзья, то у нее нет матери
15:15
У «Модного приговора» новый ведущий: Александра Васильева убрали из программы
15:00
Фото: посмотрите, какие красотки из Эстонии поехали на международный конкурс красоты
14:40
Рианна запускает собственную линейку косметики Fenty Beauty
14:24
Вредные женские привычки раскрывают ее сексуальные желания
14:13
Масленица: рецепты диетических блинов
13:44
Личный опыт: почему я выбрала кесарево сечение
13:30
Врачи заявили, что здорового питания не существует
13:16
Почему стоит проверять ножки младенца, если он плачет без видимых причин
12:56
Вот какой должна быть идеальная жена в понимании современного мужчины
12:42
Пять причин, по которым Водолей — идеальный партнер
12:34
Британка выйдет замуж за саму себя (1)
Все новости
ФэшнЦеликом
Топ-пять базовых принципов идеального гардероба

Топ-пять базовых принципов идеального гардероба

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Полная танцовщица на шесте отказалась бросить свое занятие из-за издевок зрителей

Полная танцовщица на шесте отказалась бросить свое занятие из-за издевок зрителей

Врачи заявили, что здорового питания не существует

Врачи заявили, что здорового питания не существует

Вот какое женское тело считалось идеальным до появления глянцевых журналов!

Вот какое женское тело считалось идеальным до появления глянцевых журналов!

20. фев
Подушки названы «бомбой» для здоровья
Самые читаемые
У «Модного приговора» новый ведущий: Александра Васильева убрали из программы
Грудь испорчена, и никто за это не ответит? Финки в шоке от операций в Эстонии
Эксперты считают, что люди не умеют пользоваться дезодорантами
Лучшие советы от разведенной женщины
Вредные женские привычки раскрывают ее сексуальные желания
Топ комментариев
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете(5)
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!(3)
Британка выйдет замуж за саму себя(1)
Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)(1)
Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вниманиеволосыгороскопгрудьдетиженщинаженщиныжизньзвездыздоровьеингредиентыисследованияисследователилюбовьмодамужчинамужчиныотношенияпродуктыребенокрецептсексспециалистыспособученыеэксперты
LimonЦеликом
У «Модного приговора» новый ведущий: Александра Васильева убрали из программы

У «Модного приговора» новый ведущий: Александра Васильева убрали из программы

Как знаки Зодиака зарабатывают себе на жизнь: так вот почему вы никак не можете разбогатеть!

Как знаки Зодиака зарабатывают себе на жизнь: так вот почему вы никак не можете разбогатеть!

«Понаедут козлы-ротозеи»: Собчак и другие пользователи инстаграма читают стихи Шнурова

«Понаедут козлы-ротозеи»: Собчак и другие пользователи инстаграма читают стихи Шнурова

18:19
Фотоновость: житель Таллинна обнаружил на дереве странную находку. У вас есть одна секунда, чтобы отгадать, что это
17:51
Только на Limon.ee! Нуждаешься в совете астролога, чьи предсказания точны на 99 процентов? Участвуй в конкурсе!
17:01
Премьера! Рэпер из Таллинна Евгений Блэйк записал новый трек – «Личный убийца» (аудио)
15:57
Поп-певица МакSим получила звание заслуженной артистки Татарстана
Rus.Postimees.eeЦеликом
Скандальное интервью «Спутнику»: Репс признала свою ошибку и попросила прощения

Скандальное интервью «Спутнику»: Репс признала свою ошибку и попросила прощения

UniPark купила оператора платных автостоянок Citypark Eesti

UniPark купила оператора платных автостоянок Citypark Eesti

Только молодые и худые: стюардессы обвинили авиакомпанию в дискриминации

Только молодые и худые: стюардессы обвинили авиакомпанию в дискриминации

18:25
Чемпион мира по мотокроссу покончил жизнь самоубийством на Таллиннской улице
18:10
Кому в Эстонии выплачивается пенсия в размере нескольких тысяч евро?
17:45
Госсуд не увидел нарушения конституции в местном налоге на рекламу
16:48
Владельца кохтла-ярвеского Nitrofert могут экстрадировать в США
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: выдержит ли площадь Свободы 60-тонные танки?

Вопрос читателя: выдержит ли площадь Свободы 60-тонные танки? (3)

Полезно знать: как сократится рабочий день в канун годовщины независимости

Полезно знать: как сократится рабочий день в канун годовщины независимости

Вопрос читателя: может ли моя беременная жена работать в декрете?

Вопрос читателя: может ли моя беременная жена работать в декрете?

09:43
Сегодня вернут деньги первым заполнившим декларацию о доходах
Погода
Завтра Эстонию накроют метели и штормовой ветер

Завтра Эстонию накроют метели и штормовой ветер

Трескучие морозы изведут жителей Эстонии в марте! Тяжелее всех придется Тарту

Трескучие морозы изведут жителей Эстонии в марте! Тяжелее всех придется Тарту

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees