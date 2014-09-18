Женские заблуждения о сексе

Считая себя вполне раскрепощенными в сексе, женщины допускают одни и те же ошибки. И все они – результат погони за идеальным сексом. В общем, сейчас ты все сама поймешь:

Заблуждение 1 – Если ты не испытываешь оргазм, нужно убедить партнера в обратном

Вот только с какой целью это делается? Чтобы он не подумал, что ты фригидна? Чтобы он не подумал, что он не в силах тебя удовлетворить? А что ты сама думаешь по этому поводу? И разве это для тебя не важнее?

Нам так важно одобрение партнера, что мы готовы врать, только бы он не подумал, что с нами что-то не так. Но в этом нет никакого смысла. Ведь если партнер постоянный, тебе придется лгать ему каждый раз, когда ты не сможешь достичь оргазма (и это вместо того, чтобы вместе решить проблему, объяснить ему, что он делает не так). А если партнер случайный, то какая разница, что он подумает?

Заблуждение 2 – Думать, что секс к чему-то обязывает партнера

Если у вас был секс – значит между вами определенно что-то есть, и обязательно будет что-то еще. Но так думает только женщина. На самом деле, секс ничего не решает. Если вы переспали, это еще не значит, что он хочет строить с тобой отношения. И если после секса он тебе не позвонит, значит ли это, что он тобой воспользовался? А если ты не позвонишь ему после секса, а он захочет продолжения? Не стоит строить иллюзий, думая, что секс способен творить чудеса в отношениях, пишет Ivona.bigmir.net.

Заблуждение 3 – Презервативы – это его забота

Как бы ни так.… К сожалению, многие мужчины относятся несерьезно к вопросам безопасности. Поэтому не надейся, что у него всегда в кармане окажется презерватив. Пусть лучше запасной всегда будет в твоей сумочке.

Заблуждение 4 – От сексуальных экспериментов откажется только ханжа

Сейчас обо всех сексуальных извращениях можно узнать из интернета. И некоторые мужчины предлагают попробовать – ну, что в этом такого? И действительно, что такого, думаешь ты, ведь живем только один раз. И хотя тебе совсем не нравится сексуального идея эксперимента, но ты соглашаешься, потому что боишься отказаться. Не стоит идти на поводу у чужих желаний, тем более, если фантазии твоего партнера тебе противны.

Заблуждения 5 – Мужская мастурбация

Если женщина узнает, что ее партнер периодически мастурбирует, она начинает бить панику. На самом деле, ничего страшного в этом нет, ведь мастурбация (как мужская, так и женская) в первую очередь помогает снять стресс.