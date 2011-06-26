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Пять способов натурального увеличения объема губ

Krasotka.ee
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Миллионы женщин мечтают о сочных пышных губах, искренне считая, что этого эффекта можно добиться только с помощью пластических хирургов. Однако косметологи из Индии рассказали о том, какие простые домашние средства способны придти на помощь в данном вопросе.

Метод ромашкового масла. Кожа на губах является более тонкой и нежной, чем на остальных частях тела. При втирании небольшого количества масла происходит раздражение верхнего слоя кожи, что способствует безвредному воспалению. Кровь приливает к губам, и на некоторое время они набирают дополнительный объем, становясь более красными. Но не стоит наносить масло непосредственно на губы - добавьте небольшое его количество в бальзам для губ или вазелин, пишет Medikforum.ru.

Метод гвоздичного масла. Почти в точности повторяет описанный выше метод увеличения объема губ с помощью ромашкового масла. Можно добавить небольшое количество масла гвоздики в чайную ложку меда и нанести на губы. Продержите минуту до появления покалывающего ощущения, затем смойте водой и добавьте ваш любимый бальзам для губ.

Метод зубной щетки. Нанесите небольшое количество кокосового масла на губы и обработайте лицо каким-нибудь паром. Когда губы станут мягче, нежно протрите их зубной щеткой. Тем самым обеспечивается отшелушивание омертвевшей кожи, а губы выглядят более пышными и упругими. Не забудьте под конец нанести на них бальзам!

Сахарный метод. Здесь бальзам нужно нанести в первую очередь, затем подождать 10 минут, взять чайную ложку сахара и размолоть его пестиком. Смешайте сахар с чайной ложкой сливочного или кокосового масла, втирайте в губы. Мы вновь добиваемся эффекта отшелушивания мертвой кожи и временного увеличения объема губ.

Метод макияжа. Если перечисленные выше методы не помогли, то нанесите маркер или хороший блеск для губ в центр губ. Тем самым появится иллюзия их полноты. Обладательницам тонких губ ни в коем случае нельзя использовать темные тона вроде темно-красного, коричневого или фиолетового, выбирайте светлые оттенки, которые делают губы более полными на вид.

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