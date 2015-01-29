Шесть процедур, которые не рекомендуют сами пластические хирурги

1. Инъекции силиконового геля. Управление по контролю над продуктами питания и медикаментами США одобрило подобные инъекции для лечения рубцовой ткани после прыщей, но пластические хирурги не рекомендуют эту процедуру. Существует значительный риск инфекций и воспалений после уколов, а извлечь силиконовый гель из организма гораздо сложнее, чем твердые импланты, передает Medikforum.ru.

2. Лифтинг шеи для удаления миндалин ниже линии челюсти. После подтяжки лица или шеи миндалины часто опускаются ниже линии челюсти, и пациенты хотят их удалить. Но это может быть опасным, так как данная операция способна спровоцировать перманентную сухость во рту или кровотечения, нарушающие дыхание по ночам.

3. Удаление ребер. К этой процедуре прибегают те, кто хотел бы иметь неестественно худощавую талию. В ходе операции вырастает риск повреждений легкого, почек и других органов.

4. Иссечение больших объемов жира из области щек. Многие пластические хирурги не рекомендуют проводить данную процедуру, так как после нее пациенты выглядят неестественно худощавыми на лицо и особенно с годами.

5. Вплетение ниток. Процедура требует наложение ниток под кожу для эффекта натяжки лица и профилактики морщин. Весьма сомнительная операция, которая грозит тем, что кожа сложится гармошкой, вздуется или станет выпуклой. А вот удалять эти нити очень проблематично.

6. Любые неодобренные процедуры. Если какие-либо процедуры или хирургические материалы не получили одобрения регулирующих ведомств, то проводить их не следует. Речь об инъекциях силикона, небезопасных имплантах и других подобных методиках. Встречаются пациенты, которые ради пышных ягодиц вкалывали себе под кожу... цемент.