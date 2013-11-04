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Первый вздох новорожденного пробуждает иммунную систему

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Австрийские ученые раскрыли иммунные механизмы, запускающиеся в первые моменты жизни.

В утробе матери легкие плода заполнены жидкостью и находятся в стерильных условиях. Однако при рождении легкие заполняются воздухом, который приносит извне микроорганизмы и вредные вещества. Группа ученых под руководством Сильвии Кнапп из Медицинского университета Вены (Австрия) исследовали процесс запуска иммунной системы у новорожденных. Об этом сообщает журнал Cell Reports, пишет Medikforum.ru.

Ученые обнаружили, что при расправлении легких происходит выделение цитокина интерлейкина-33 (IL33). Этот иммунной медиатор способствует активации лимфоцитов второго типа (ICL2), которые направляются в легкие. Те, в свою очередь, выделяют интрелейкин-13, подготавливающий к действию альвеолярных макрофагов.

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