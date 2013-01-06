Полчаса пешей прогулки защищают от рецидива рака груди

Прошедшим через лечение рака груди женщинам нужно включить в ежедневный график пешие прогулки продолжительностью всего в полчаса. Эта разновидность фитнеса уже является достаточно мощным средством защиты от рецидива опасной болезни. Таковы результаты исследования канадских ученых, которые решили изучить факторы риска рецидива рака груди у значительной группы женщин. Оказалось, что в значительной степени они определяются образом жизни представительниц прекрасного пола, пишет Medikforum.ru.

В частности, если во время ремиссии после завершения лечения женщина прибавляет в весе на уровне 10% массы тела, то это повышает не только риск рецидива рака груди, но и вероятность летального исхода заболевания. Не рекомендуется даже незначительная прибавка в весе, так как она крайне негативно воздействует на настроение и на отношение к собственному телу.

Пациентам с раком груди необходимо воздерживаться от физических нагрузок, требующих подъема тяжелых весов. А вот 30 минут умеренных упражнений ежедневно хотя бы пять раз в неделю или 75 минут интенсивных нагрузок еженедельно (бег, велосипед, аэробика) обеспечивают защиту от рецидива болезни. При этом исследователям не удалось обнаружить какого-то специфического типа питания, который бы шел на пользу этой группе женщин и уменьшал риск рецидива.

Существует предположение, что умеренное употребление витамина С может помочь, хотя для его подтверждения требуются новые доказательства.