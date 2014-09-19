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Десять научных и не очень причин, по которым маленькая грудь лучше большой

Krasotka.ee
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Бюстгальтеры с подушечками, боязнь общих душевых или раздевалок — вы, вероятно, все это проходили в подростковом возрасте. Возможно, вы даже думали о том, как бы увеличить свою грудь… И вот вы повзрослели, но старые комплексы все равно не дают вам покоя. Спокойствие, только спокойствие. У вас нет причин чувствовать себя обделенной! Больше того, у женщин с маленькой грудью огромные преимущества, и вот какие:

Вы получаете больше удовольствия в постели

Да-да, небольшая грудь имеет преимущества в спальне. Исследователи из Университета в Вене обнаружили, что большая грудь на 24% менее чувствительна, чем маленькая. Так как маленький бюст имеет меньше жировой ткани, его легче стимулировать во время прелюдии, пишет Soulpost.ru.

Вы менее подвержены риску развития рака молочной железы

Ваш крошечные подружки могут спасти вам жизнь, предотвратив рак молочной железы. В небольшой груди легче самостоятельно обнаружить злокачественную опухоль на начальной стадии.

Вам не придется беспокоиться о провисании

Провисание груди вам не грозит. При этом не играет роли, носите вы бюстгальтер или нет. Однако недавнее французское исследование показало, что ношение лифчика способствует одряхлению груди. Оказывается, ограничительный материал препятствует росту мышечной ткани, что может ускорить процесс провисания. А так как вам необязательно носить бюстгальтер, то и бояться нечего.

Вы можете носить рубашки на пуговицах без опасения

Знаете ли вы, как сложно удержать грудь в этом тесном предмете гардероба, когда пуговицы так и норовят расстегнуться? Конечно же нет. Вы надежно защищены от этого конфуза, и слава Богу!

Материально обеспеченные мужчины любят вас

Если вы часто задаетесь вопросом: кого привлекают эти две бусинки у меня на груди, наука знает ответ: финансово безопасные мужчины. Согласно современному психологическому исследованию, которое опросило людей различных социально-экономических статусов на предмет того, какой размер груди они находят наиболее сексуально привлекательным, оказалось, что женщины с большой грудью привлекают бедных мужчин.

Исследователи предполагают, что размер груди женщины может выступать в качестве «показателя жировых отложений», что, в свою очередь, показывает, что у их обладательницы щедрые запасы еды и денег.

Сытые мужчины любят вас

Никто не хочет злого от голода мужчину в качестве своего партнера. По итогам вышеуказанного исследования, в котором испытуемые выбирали лучший, по их мнению, размер груди, исследователи также обнаружили, что мужчин, чьи желудки были полны, больше привлекает небольшой бюст, а голодные мужчины предпочли большую грудь. Кому нужен вечно голодный, капризный парень?

Вы не привлечете сексистов

Конечно, парни, которым нравятся женщины с большим выменем, неглубоки, но наука доказывает, что они еще и сексисты! Согласно исследованию, проведенному в Университете Вестминстера, изучающем связь между сексизмом у мужчин и размером груди женщин, мужчины, для которых большая грудь более привлекательна, рассматривают женщин как «кротких и слабых». Спасибо, и без этого обойдемся!

Вы можете разбудить в себе женщину свободной морали

Короткие волосы, танцы всю ночь напролет, яркий макияж, кутеж с друзьями – женщины свободной морали бесстрашны, веселы и свободны. Такие девушки в 1920-х годах были плоскогрудыми. Более 90 лет спустя мода на них не проходит. Так что освободите в себе героиню «Великого Гэтсби» и отправляйтесь на поиски приключений.

Вы избавлены от боли в спине

Вы не только не испытывают боли в спине, чем страдают многие пышногрудые женщины, но и обладаете лучшей осанкой, потому что ваша грудь не наклоняет ваше туловище вперед. Кроме того, большой бюст вызывает напряжение в шее и головные боли.

Вы можете выбрать себе любой бюстгальтер

Дешевый лиф, топы с чашечками, бандаж и т.д – у вас просто необъятный выбор лифчиков. Хотите тот лиф в ярко-розовый горошек – пожалуйста. Не хотите ничем стеснять свою грудь – вперед!

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