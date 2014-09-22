Десять причин, почему француженки покоряют мужчин

1. Они улыбаются, даже когда им грустно

Может, нас вдохновляет Мона Лиза. Но наши мамы вбили нам в голову с самого детства: если ты девочка, то ты должна быть красивой и улыбчивой. Улыбайся, когда ты счастлива, и улыбайся, когда тебе грустно.

Быть сердитой — не привлекательно, и это не улучшает жизнь. Мужчинам нравятся девушки, которые улыбаются, да и вы почувствуете себя лучше, пишет Soulpost.ru.

2. Их кредо: будь красивой, чувствуй себя красивой

Француженки следят за своей внешностью. Это называется французская элегантность. Выйти на улицы Парижа в пижаме и кедах без макияжа — это большое табу.

Француженки любят выглядеть хорошо в любых обстоятельствах, даже идя в магазин или на прогулку с детьми. Это не для того, чтобы привлечь мужчин, а чтобы чувствовать гордость за свой внешний облик так же, как и за внутренний.

3. Они не соглашаются на меньшее

Мы знаем себе цену, знаем, что мы можем предложить в отношениях. Если вы этого не хотите, это ваша потеря. Если вы хотите этого, и мы тоже, то вам повезло. Француженки воспитаны быть независимыми и использовать силу своего ума так же, как и силу красоты.

4. Они не боятся мужчин

Нас так воспитывают. Даже если тебя в школе обижает мальчик, учитель скорее всего подскажете тебе, как дать ему сдачи, а не побежит вызывать родителей. В крайних случаях взрослые, конечно, вмешиваются. Но наши мужчины с детства понимают, что у нас есть ногти, зубы и даже сильные руки и ноги, чтобы постоять за себя.

5. Они безумно независимы

Нам не нужен кто-то, чтобы сделать нас счастливыми, и нам тоже нужно личное пространство.

6. Они отчаянно романтичны

Мы любим флиртовать, мы любим романтику, и это правда, что французы — одна из самых романтичных культур. Это действительно у нас в крови.

7. Они всегда сексуальны, но не пошлы

Нам нравится быть сексуальными и чувственными — это выражение эстетики и красоты. Нельзя быть слишком откровенной: нужно разогревать аппетит, а не сразу подавать десерт.

8. У них нет ожиданий

Мы не ищем Принца. Конечно, мы хотим любви, хотим встретить своего человека, но мы умеем наслаждаться дружбой, в том числе дружбой с привилегиями, романами и интрижками. Если мы целуемся — мы любовники, и если все только и закончится лишь поцелуями, то это не будет концом света. Мы не загадываем наперед.

9. Они страстные

Во всем. Мы эпикурейцы. Мы наслаждаемся едой, напитками, поцелуями и сексом.

10. Они не играют в недоступных, но знают себе цену

Мы знаем, чего хотим. Мы знаем, чего стоим и что ищем. Мы тоже хотим красивого, умного, успешного и романтичного парня, который будет относиться к нам как к королеве. И не беспокойтесь, мы отблагодарим его.

Мы всегда стараемся быть на высоте, мы умеем заставить мужчину почувствовать себя королем, если он действительно того достоин. Если нет — вон отсюда.