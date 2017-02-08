Самые ненужные вещи в списке необходимых покупок для новорожденного

1. Балдахин для кроватки

С точки зрения ненужности, пожалуй, самый показательный предмет. Красиво дополняет интерьер, создавая ощущение уюта и комфорта в детской, но в 95% случаев абсолютно не функционален по нескольким причинам, пишет Myjane.ru.

Во-первых, постоянное занавешивание, а затем открывание доставляет массу неудобств и занимает время, и в итоге вместо красивой вуали вокруг детской кроватки получаем висящий над изголовьем ребенка кусок скомканной тюлевой ткани, иногда завязанный в узел.

Во-вторых, несмотря на легкую текстуру, замкнутое пространство из сетчатой ткани все же создает определенный барьер для циркуляции воздуха, поэтому пространство под балдахином кажется немного душным.

В-третьих, на ткань балдахина очень быстро оседает пыль и уже через два-три дня использования возникает необходимость снимать и стирать этот весьма громоздкий предмет интерьера, в противном случае пыль с его поверхности будет лететь прямо на ребенка.

Исключением - возможно, но не факт - являются страны с тропическим и субтропическим климатом, где балдахин играет и роль антимоскитной сетки.

2. Торжественный наряд для новорожденного

Это может быть бальное платье или фрак. Какой восторг и умиление подобные вещи вызывают у будущих родителей, бабушек, дедушек и прочей родни и знакомых, так и норовящих во что бы то ни стало «облагородить» ими гардероб малыша!

Приобретая эти недешевые предметы детского гардероба, нужно определиться: вы действительно считаете, что грудной ребенок будет рад облачиться в торжественное одеяние или приобретение подобного рода – это ваше личное желание еще раз умилиться, любуясь своим ненаглядным созданием в шикарном наряде?

Верным, как правило, бывает второе утверждение. Чтобы представить состояние младенца, наряженного во фрак или бальное платье, попробуйте надеть подобную вещь на себя и лечь. Неудобно, правда? А теперь представьте, как себя будет чувствовать малыш, который не может даже сидеть, не говоря уже о том, чтобы встать и пройтись. А ведь крохе придется терпеть эти оковы до тех пор, пока каждый не налюбуется и не сфотографируется вместе с ним. Даже взрослые люди при ношении данных вещей испытывают определенный дискомфорт, о малышах и говорить не приходится.

Но, если вы все-таки решили, что данный предмет должен непременно дополнять гардероб вашего малыша, не забудьте позаботиться об удобстве. Обращайте внимание на текстиль, аксессуары, внутренние швы изделия – все, что потенциально может доставить дискомфорт, натирать, раздражать, мешать и т.д. Скорее всего, стоимость наряда высокого качества будет весьма недемократичной, но покупать недорогое, сшитое неизвестно где и кем изделие из сомнительного материала только потому, что оно «миленькое», - крайне неудачная идея и откровенное мучение для ребенка.

На практике, подобные предметы гардероба малыша, как правило, остаются невостребованными.

3. Головные уборы

Деликатная тема для нашей страны. Бедные, измученные послеродовым периодом мамы порой попросту сдаются в споре с бабушками, тетушками и прочими жаждущими дать совет лицами, которые громогласно настаивают на том, что голова у ребенка всегда должна быть в тепле, потому что он мерзнет, а значит ребенку нужно много шапочек, чтобы менять их каждый день, как белье. При этом неважно, что педиатры всего мира в один голос утверждают: шапка в доме ребенку не нужна, вы же сами в ней не ходите, постоянное ее ношение в помещении может привести к нарушению процесса теплорегуляции тела ребенка.

Фактически, будущему малышу нужен всего один, максимум два чепчика: теплый (из плотного трикотажа или фланели) – на холодное время года и легкий – на летнее время. После того, как вы помыли голову малышу и слегка протерли ее полотенцем, можно на несколько часов надеть на малыша чепец, чтобы волосы и голова просохли без сквозняков. Если дома прохладно можно оставить шапочку до утра.

Что касается прогулок, то даже зимой не нужно надевать на ребенка три шапки. Достаточно купить трикотажную шапку-шлем, которая будет плотно прилегать к голове, поверх нее надеть теплую шапку, желательно тоже в форме шлема, чтобы не мучить ребенка бесконечными завязками с путающимися узлами. Сегодня в продаже имеются теплые шапки-шлемы с вшитой хлопковой подкладкой изнутри. В таком случае можно обойтись только этой шапкой, тем более, чаще всего дополнительно надевается капюшон от конверта и комбинезона, и голова ребенка вряд ли замерзнет, учитывая, что при температуре ниже –10 С гулять вообще не рекомендуют.

В теплое время года у малышей, как и у взрослых, потребности в головном уборе нет. В жару, безусловно, нужны панама или косынка. На случай прохладного вечера достаточно иметь легкую хлопковую шапочку.

4. Обилие детской косметики

Не имея опыта, достаточно сложно разобраться, что действительно понадобится будущему малышу, а что можно обойти вниманием. На самом деле этот список выглядит примерно так: детский крем – два тюбика (жирный и увлажняющий), средство для купания, детское масло, крем под подгузник.

Необходимость в детском масле обычно возникает после купания, когда малышу нужно сделать массаж, в отдельных случаях можно обойтись все тем же жирным детским кремом.

Чисто маркетинговым ходом является продажа шампуня или средства для интимной гигиены новорожденного, поскольку средство для купания подходит и для всего тела и для головы. Убедиться в этом можно, сравнив составы, указанные на упаковке.

В случае необходимости можно приобрести присыпку, но опыт показывает, что, благодаря сменившимся стереотипам по уходу за ребенком (так, все больше мам уходит от пеленания), острая необходимость в использовании присыпки отпала.

Не стоит тратиться на отдельные кремы для лица малыша и прочих частей его тела, вполне можно обойтись уже приобретенным детским.

Следует помнить, что данные рекомендации будут полезны при условии, что у вашего ребенка нет выраженных проблем с кожей, в противном случае необходима консультация специалиста и подбор специальных средств по уходу.

В целом, тема подбора косметических средств намного глубже и заслуживает того, чтобы быть выделенной в отдельную более подробную статью.