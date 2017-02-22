Среда, 22. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Ярко и дерзко: Анастасия Балак представила новую коллекцию платьев

Krasotka.ee
Krasotka.ee

18 февраля в Lounge DejaVu прошло очередное мероприятие красоты и стиля DiModa. На этот раз была продемонстрирована новая  коллекция  Garden of Eden от бренда AB Fashion Design и Accessories by Linde.

«Коллекция инспирирована самой природой. Изысканные ткани, яркие принты, натуральные камни и кристаллы Swarovsky в переплетении с японским бисером, все это объединяет коллекцию весна-лето 2017», - комментирует Анастасия Балак,  модельер-дизайнер, создатель бренда AB Fashion Design (www.abfashion.eu), закончившая академию моды и искусства в Италии, имеющая более чем десятилетний опыт работы.

Подарки моделям предоставлены от Natura Siberica. Мероприятие организовал стилист и телеведущий Анатолий Эйн.

Свое мастерств­о по прическам показала стилист международного класса, многократная чемпионка по парикмахерскому искусству Оксана Линде. Макияж моделям сделали визажисты Екатерина Князева и Кристина Машадиньо.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАанастасия балаканатолий эйнколлекциямакияжмероприятие
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:29
Готика и вампиры: новые тренды в макияже 2017 года
15:11
Десять необычных женских фишек, которые мужчины считают чертовски сексуальными
14:45
Видео: так быстро вы еще никогда не готовили блины
14:25
Ярко и дерзко: Анастасия Балак представила новую коллекцию платьев
14:08
Самые ненужные вещи в списке необходимых покупок для новорожденного
13:46
Десять причин, почему француженки покоряют мужчин
13:30
Десять научных и не очень причин, по которым маленькая грудь лучше большой
13:12
Полчаса пешей прогулки защищают от рецидива рака груди
12:48
Первый вздох новорожденного пробуждает иммунную систему
12:33
Шесть процедур, которые не рекомендуют сами пластические хирурги
12:13
Пять способов натурального увеличения объема губ
19:33
Девять ошибок гигиены, которые вы совершаете до, во время и после секса
18:39
Кружевные блины на минеральной воде
18:17
Шведский салат из свеклы и сельди
17:50
Женские заблуждения о сексе
17:29
Топ-пять базовых принципов идеального гардероба
17:15
Лучшие советы от разведенной женщины (2)
16:52
Дети должны играть с едой, утверждают ученые
16:19
Грудь испорчена, и никто за это не ответит? Финки в шоке от операций в Эстонии
16:12
Эксперты считают, что люди не умеют пользоваться дезодорантами
Все новости
ФэшнЦеликом
Ярко и дерзко: Анастасия Балак представила новую коллекцию платьев

Ярко и дерзко: Анастасия Балак представила новую коллекцию платьев

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Полчаса пешей прогулки защищают от рецидива рака груди

Полчаса пешей прогулки защищают от рецидива рака груди

Полная танцовщица на шесте отказалась бросить свое занятие из-за издевок зрителей

Полная танцовщица на шесте отказалась бросить свое занятие из-за издевок зрителей

Врачи заявили, что здорового питания не существует

Врачи заявили, что здорового питания не существует

20. фев
Вот какое женское тело считалось идеальным до появления глянцевых журналов!
Самые читаемые
Шесть процедур, которые не рекомендуют сами пластические хирурги
Десять необычных женских фишек, которые мужчины считают чертовски сексуальными
Девять ошибок гигиены, которые вы совершаете до, во время и после секса
У «Модного приговора» новый ведущий: Александра Васильева убрали из программы
Видео: так быстро вы еще никогда не готовили блины
Топ комментариев
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете(5)
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!(3)
Британка выйдет замуж за саму себя(1)
Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)(1)
Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарывниманиеволосыгороскопгрудьдетиженщинаженщиныжизньзвездыздоровьеингредиентыисследованияисследователилюбовьмедикимодамужчинамужчиныотношенияпродуктырецептсексспециалистыспособученые
LimonЦеликом
«Ты меня слышишь»? Если вам звонят и задают этот вопрос, сразу кладите трубку!

«Ты меня слышишь»? Если вам звонят и задают этот вопрос, сразу кладите трубку! (2)

Скандал! Андрей Макаревич отказался платить за выпускной дочери

Скандал! Андрей Макаревич отказался платить за выпускной дочери (2)

Олигархи, налетай! Наивная попытка девушки женить на себе богача рассмешила интернет

Олигархи, налетай! Наивная попытка девушки женить на себе богача рассмешила интернет

15:31
Ого-го какая! Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье (1)
15:30
Видео: уральский пес оказался ярым фанатом Григория Лепса и Татьяна Булановой
15:08
Эвелин Ильвес: получила, что хотела – лишний вес и потухшие глаза
14:54
Становится не смешно! Филипп Киркоров призвал Россию отказаться от «Евровидения» в Киеве
Rus.Postimees.eeЦеликом
Тоом согласна стать кандидатом в мэры Таллинна

Тоом согласна стать кандидатом в мэры Таллинна

Реформисты советуют Ратасу серьезно подумать о судьбе Репс

Реформисты советуют Ратасу серьезно подумать о судьбе Репс

Для Путина составили психологический портрет Трампа

Для Путина составили психологический портрет Трампа

15:38
Андрей Гудим: я хочу поговорить о будущем
15:27
В Эстонии хотят ввести дневной лимит для рыбаков-любителей
15:03
Картина дня: жителя Пярнумаа взяли в рабство, всплеск радиации над Европой и нападение в Тартуской тюрьме
14:52
Ээрик-Нийлес Кросс: Трамп и сам до конца не знает, что он будет делать с Европой (8)
ВпрокЦеликом
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день

Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день

Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах

Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах

Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

21. фев
Вопрос читателя: выдержит ли площадь Свободы 60-тонные танки? (7)
Погода
Из-за штормового ветра на море поднимутся четырехметровые волны

Из-за штормового ветра на море поднимутся четырехметровые волны

Будьте осторожны! Из-за понижения температуры на дорогах возможна гололедица

Будьте осторожны! Из-за понижения температуры на дорогах возможна гололедица

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees