Ярко и дерзко: Анастасия Балак представила новую коллекцию платьев

«Коллекция инспирирована самой природой. Изысканные ткани, яркие принты, натуральные камни и кристаллы Swarovsky в переплетении с японским бисером, все это объединяет коллекцию весна-лето 2017», - комментирует Анастасия Балак, модельер-дизайнер, создатель бренда AB Fashion Design (www.abfashion.eu), закончившая академию моды и искусства в Италии, имеющая более чем десятилетний опыт работы.

Подарки моделям предоставлены от Natura Siberica. Мероприятие организовал стилист и телеведущий Анатолий Эйн.

Свое мастерств­о по прическам показала стилист международного класса, многократная чемпионка по парикмахерскому искусству Оксана Линде. Макияж моделям сделали визажисты Екатерина Князева и Кристина Машадиньо.