Готика и вампиры: новые тренды в макияже 2017 года

Главные тенденции

Глядя на модный макияж, становится заметно, что готический стиль, фильмы про мистику, вампиров существенно повлияли на моду. В том числе, на макияж. Ведь мода не рождается сама по себе и не приходит ниоткуда. Она всегда является откликом на текущие события, особенно горячие, актуальные.

Главные тренды макияжа 2017 – это темная, иногда почти черная, помада и темные, почти черные, тени для век. В дневное время выделяют что-то одно: или глаза, или губы.

А вот вечером можно использовать обе тенденции одновременно. При вечернем освещении, с вечерним нарядом такая экстравагантность будет смотреться уместно.

Итак, модный макияж 2017 является отголоском готического стиля и вампирских саг. Рассмотрим эти тенденции подробнее.

Темная помада

Нынче самыми популярными оттенками помады являются свекольный, баклажановый и темно-темно бордовый.

Здесь есть важный нюанс. Чем ярче или темнее помада, тем безупречнее должен быть ее контур. Поэтому к таким оттенкам помады необходим контурный карандаш, без него не обойтись.

Его надо подбирать строго в тон помады или немного темнее. Очень важно качество: карандаш не должен быть слишком твердым или слишком мягким. Также он должен быть хорошо заточенным, поэтому пополните вашу косметичку специальной точилкой.

Карандашный контур дает возможность подкорректировать форму губ, сделать их поуже или, наоборот, полнее. Только не увлекайтесь. Иллюзия естественности будет лишь в том случае, если коррекция сделана умеренно. Ну а если все эти условия соблюдены, ваши губы будут выглядеть идеально!

На картинке, представленной ниже, показаны дневные варианты макияжа. В этом случае весь акцент сделан на губы, а глаза лишь слегка подчеркнуты. В этом случае можно обойтись подкрашиванием ресниц и очень легкими, незаметными тенями. Пусть все внимание будет уделено губам.

Обратите внимание, что с таким типом макияжа румяна чаще всего не используют. Или их наносят едва заметно, легким касанием.

Матовая поверхность

Модный тренд – помада с матовой поверхностью. Матовые губы выглядят на лице силуэтно. Поэтому среди трендовых тонов практически не встречается блестящих. Изредка блеск присутствует, но он скорее похож на легкую шелковистую фактуру.

А вот помады естественных, натуральных цветов по-прежнему с блеском.

На картинке, которую вы видите ниже, четко виден модный образ сезона. На нем выделены только губы, а вот глаза подкрашены по минимуму. Нынче актуально очень светлое лицо без румян, почти естественные глаза, широкие ухоженные брови и темные губы.

Макияж глаз

Макияж smoky eyes существует уже несколько лет и хорошо известен. Но в этом сезоне поменялась его цветовая гамма. Их нее исчезли коричневые тона. Вместо них появились черные, угольные, графитовые. Благодаря таким теням глаза утопают в глубине, их взгляд становится магическим, завораживающим.

Отмечу, что далеко не всем идет нижняя подводка и растушеванные тени на нижних веках. Некоторых это старит, придает болезненный, усталый вид. Пробуйте, экспериментируйте. Если убедитесь, что акцент на нижних веках вам ни в каком виде не подходит, ограничьтесь подчеркиванием только верхних.

Важно: при этом типе макияжа тени надо очень тщательно растушевывать вверх и к вискам. Внешние уголки надо подчеркивать сильнее, чтобы создать нужный объем.

Стрелки

На картинке выше вы видите, что при макияже smoky eyes стрелки могут быть использованы или, наоборот, отсутствовать. Когда вы применяете очень темные, почти черные, тени, то подводку делать не обязательно, глаза и так будут хорошо выделяться.

А если вы предпочитаете более мягкие оттенки серых теней, то стрелки могут усилить выразительность взгляда, сделать его более глубоким и выразительным.

Другие типы макияжа

Выше я рассказала о самых популярных тенденциях макияжа 2017.

Конечно, существуют и другие варианты. По-прежнему модна ярко-красная помада, только сейчас она имеет винный оттенок, который выглядит дорого и благородно.

Любительницам натурального макияжа тоже не стоит беспокоиться, по-прежнему актуален мейкап в стиле Nude – так называемое «голое лицо», пишет Myjane.ru.

Так что каждая женщина может выбрать в модной палитре те средства, которые ей лучше всего подходят. Главное, используя новые возможности, подобрать такой мейкап, в котором вы будете чувствовать себя максимально красивой и привлекательной!