Кендалл Дженнер рассказала, как тренирует пресс: на следующий день мне больно смеяться

Дженнер призналась, что не жалея сил тренирует мышцы живота и получает от этого удовольствие: «Работа над прессом — моя любимая тренировка. Люблю, когда мой тренер Гуннар Петерсон убивает меня на занятиях. На следующий день мне больно смеяться, но зато я точно знаю, что сделала все упражнения правильно», пишет Сплетник.

Но качает пресс Кендалл не только на занятиях с тренером, но и дома, когда появляется желание и удобный момент: «Иногда, когда я смотрю телевизор, я думаю: "Я должна сделать упражнения на пресс и поприседать прямо сейчас". Я слезаю с дивана и делаю это».

Своим поклонникам, мечтающим о таком же плоском животе, Кендалл также посоветовала не избегать высоких технологий и скачать себе на телефон приложение Instant Abs, которое не только рассказывает про полезные упражнения, но и, по признанию Дженнер, дает дополнительную мотивацию в работе над собой.