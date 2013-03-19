Теперь же говорится о том, что беременной стоит опасаться заражения с самого начала. В связи с этим беременным не рекомендуется употреблять непастеризованное молоко и мягкий сыр, проростки пшеницы, дыни, мясные деликатесы. Все эти продукты могут содержать листерии. Опасность заключается также в том, что само заражение иногда протекает в скрытой форме и выкидыш кажется беспричинным, пишет Newsru.com.

Влияние листерий ученый проверил на примере четырех макак. Ни у кого из животных не было явных признаков инфекции, но беременность у них прерывалась. В свою очередь, анализ тканей показал смерть плода. Листерии проникали сквозь плаценту и эндометрий (выстилку матки). Провоцировалось воспаление и прерывание беременности.