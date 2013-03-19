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За "беспричинным" выкидышем может стоять пищевая инфекция

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Листерии - довольно распространенные бактерии, передаваемые с пищей и активно размножающиеся в отдельных продуктах. И они значительно повышают риск выкидыша на ранних стадиях беременности, предупреждает профессор Тед Голос из Университета Висконсина. Как отмечает Zee News, медики давно знали об угрозе листерий для беременных. Но до недавнего времени речь всегда шла о последних сроках беременности.

Теперь же говорится о том, что беременной стоит опасаться заражения с самого начала. В связи с этим беременным не рекомендуется употреблять непастеризованное молоко и мягкий сыр, проростки пшеницы, дыни, мясные деликатесы. Все эти продукты могут содержать листерии. Опасность заключается также в том, что само заражение иногда протекает в скрытой форме и выкидыш кажется беспричинным, пишет Newsru.com.

Влияние листерий ученый проверил на примере четырех макак. Ни у кого из животных не было явных признаков инфекции, но беременность у них прерывалась. В свою очередь, анализ тканей показал смерть плода. Листерии проникали сквозь плаценту и эндометрий (выстилку матки). Провоцировалось воспаление и прерывание беременности.

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