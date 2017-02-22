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Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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28-летняя Кристина не понимает, почему муж, который ее любит, дома часто не ночует. Читайте ее письмо ниже.

«Мы с мужем живем уже 10 лет, у нас двое детей. Он постоянно загуливает (без женщин), не ночует бывает дома, потом приходит извиняется, просит прощения, и это длится ровно сутки, может, и меньше, потом будто ничего и не было, и заново идет гулять, и все тоже самое. Конечно, и другие проблемы возникают, но это, скорей всего, основная и не прекращающаяся, все время, сколько живем, пишет Клео.

Ему 30 лет, мне 28, я вот думаю, он когда-нибудь осознает, или все-таки придется расходиться? Я, конечно, его и пугала, что разойдемся, и разговаривала, спрашивала, чего ему не хватает. Говорит, все хватает, любит нас, но все ровно свое делает. Как-то все равно не хочется рушить семью, ведь двое детей без отца… А найду ли я хорошего мужчину?! И перебирать их не хочется, сама без отца росла».

Давайте свои советы в комментариях!

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