Выпущена краска для волос, которая в течение дня может менять свой цвет

Но если вы выберете новую краску для волос от Лорен Боукер (Lauren Bowker), вы каждый день, и даже каждый час будете выглядеть иначе, так как цвет ваших волос будет постоянно меняться сам по себе в течение дня!

FIRE (огонь) – это новая краска для волос, секрет которой в термохроматических химических соединениях. Эти соединения реагируют на температуру воздуха, и благодаря этому способны менять цвет волос от черного к ярко-красному. Окрашивание волос краской FIRE – смелое решение. Но выглядит это впечатляюще, пишет Justcdoolidea.ru.

Единственная загвоздка: эффекта от краски будет хватать только на несколько смывов. Бренд краски FIRE – The Unseen – пока что только ищет спонсоров, чтобы запустить ее в массовую продажу. Так что ждем.