Физкульт-ответ: почему нельзя одновременно похудеть и накачать мышцы

Весна уже на носу, и в залах по всему миру появляется много новичков, которых старожилы качалки снисходительно называют подснежниками. Их задача – подтянуться к лету. Если новичок приходит в зал и говорит тренеру, что хочет накачаться и похудеть одновременно, тренер вздыхает и объясняет, что нужно выбрать что-то одно. Поэтому решите, какая задача для вас наиболее актуальна. Давайте посмотрим, как тренируются соревнующиеся спортсмены-бодибилдеры или профессионалы, которые по каким-то причинам не выступают, но соблюдают периодизацию, пишет Gorabbit.ru.

Первый период для построения красивого спортивного тела – это массонабор, который подразумевает увеличение суточной калорийности на 10-20%. Особенно это касается увеличения количества потребляемых углеводов. Соотношение БЖУ в индивидуальных программах питания варьируется, но эти цифры примерно близятся к таким показателям: 30% белки, 20% жиры и 50% углеводы. Но это не значит, что на массе можно обжираться пирожными и тортами – так с мышцами вы наберете и ненужный жир, за который потом придется расплачиваться длительной низкоуглеводной диетой и изматывающими кардиотренировками.

Следующий этап, который спортсмены называют сушкой, следует за массонабором и длится не менее 2 месяцев. На этом этапе необходимо сократить количество потребляемых углеводов (оно будет снижаться каждую неделю) и изменить программу тренировок. Так, если на массонаборе вы работаете на силу, на сушке нужны будут тренировки на рельеф: берем меньшие веса и увеличиваем количество повторений в подходе. Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд: в сушке есть такой приятный момент, как углеводная загрузка или читмил. Раз в неделю или реже, в зависимости от формы и целей, можно есть все, что захочется – тортики, шоколадки, даже бургеры.

Этот метод помогает усилить работу щитовидной железы, которая отвечает за гормональный фон и обмен веществ. Метаболизм перезагрузится и будет работать еще мощнее, и процесс жиросжигания пойдет эффективнее.