Среда, 22. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Масленица 2017: гадания по блинам

Krasotka.ee
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В праздник Масленицы, когда в гости пришли друзья или на чаек заскочили подружки, самое время испечь блины, при этом нескучно провести время. Как? Мы предлагаем тебе вспомнить старые народные традиции и провести гадания на блинах на Масленицу.

Блины символизируют яркое горячее солнце, а потому в старину их старались напечь как можно больше, чтобы в году было много солнечных и радостных дней. Однако желательно приготовить столько блинов, сколько семья в состоянии съесть, иначе можно накликать слишком засушливый год, передает Lady.tochka.net.

Гадания на Масленицу на суженого и и семью

             Первый блин легко перевернулся – выйдешь замуж в этом году.

             Если блин прилип к сковороде – сидеть тебе в девках долго.

             Блины получаются с ровными краями – семейная жизнь будет счастливой.

             Если блин зарумянился в центре, то муж будет верный, а если по бокам, то будет засматриваться на других.

             Сколько дырочек в блине – столько и детей в семье.

             Если первый блин румяный и красивый, то и семья будет здоровой, а если бледный – это к болезням.

             Незамужние девушки угощали блинами прохожих на улице и спрашивали имена: какое имя назовет первый встречный, так и будут звать будущего мужа.

Цыганские гадания на Масленицу с друзьями на блинах

Это ассоциативное гадание, благодаря которому можно повеселиться с друзьями. А вдруг и правда сбудется?

Приготовь блины с разной начинкой: сладкой, соленой, острой, пресной или с какими-то сюрпризами внутри.

Загадывайте желания и, в зависимости от того, кому какой попался блин, трактуйте свое будущее. Например, сладкая начинка – к сладкой жизни, острая – к острым ощущениям, соленая – к слезам и страданиям, монетка в блине – к деньгам, а кольцо – к замужеству и т.п. Только не забудь предупредить, что твои блины с секретом.

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