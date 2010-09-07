Масленица 2017: гадания по блинам

Блины символизируют яркое горячее солнце, а потому в старину их старались напечь как можно больше, чтобы в году было много солнечных и радостных дней. Однако желательно приготовить столько блинов, сколько семья в состоянии съесть, иначе можно накликать слишком засушливый год, передает Lady.tochka.net.

Гадания на Масленицу на суженого и и семью

Первый блин легко перевернулся – выйдешь замуж в этом году.

Если блин прилип к сковороде – сидеть тебе в девках долго.

Блины получаются с ровными краями – семейная жизнь будет счастливой.

Если блин зарумянился в центре, то муж будет верный, а если по бокам, то будет засматриваться на других.

Сколько дырочек в блине – столько и детей в семье.

Если первый блин румяный и красивый, то и семья будет здоровой, а если бледный – это к болезням.

Незамужние девушки угощали блинами прохожих на улице и спрашивали имена: какое имя назовет первый встречный, так и будут звать будущего мужа.

Цыганские гадания на Масленицу с друзьями на блинах

Это ассоциативное гадание, благодаря которому можно повеселиться с друзьями. А вдруг и правда сбудется?

Приготовь блины с разной начинкой: сладкой, соленой, острой, пресной или с какими-то сюрпризами внутри.

Загадывайте желания и, в зависимости от того, кому какой попался блин, трактуйте свое будущее. Например, сладкая начинка – к сладкой жизни, острая – к острым ощущениям, соленая – к слезам и страданиям, монетка в блине – к деньгам, а кольцо – к замужеству и т.п. Только не забудь предупредить, что твои блины с секретом.