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Бритье лица: эффективная процедура по уходу за кожей или ода феминизму?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Феминистическое движение с каждым годом набирает обороты, привлекая к себе не только все больше внимания на политическом уровне, но и в умах общественности. И порой, проявления феминизма очень удивляют.

Нет, в самом феминизме ничего плохого нет. Наоборот. Спасибо за 8 Марта, право голоса и возможность самореализации, но большинство современных адептов фем-движения извратили его донельзя, пишет Хочу.

Одним из таких своеобразных и очень двусмысленных проявлений является тренд на бритье лица. Это процедура, которая обещает удаление пушковых волос и мертвой кожи, одарит тебя молодостью и суперсилой. Так ли это? Ведь сама процедура выглядит как аналог мужского бритья бороды. Но так ли это?

Что из себя представляет процедура?

Впервые процедура бритья лица Dermaplaning появилась в Японии и очень быстро распространилась на весь на мир. Процедура предполагает удаление пушковых волос и рогового слоя кожи на лице под углом 45 градусов с помощью хирургического скальпеля. Процедура, как саранча, стала появляться во всех салонах Европы и США.

Несмотря на такую радужную перспективу, это просто бритье гладкой и чувствительной кожи на лице. Конечно, после удаления мертвой кожи все кремы будут проникать в поры быстрее, а макияж ложиться лучше. Так обещают косметологи.

Реакция общественности

Популярный блогер Худа Каттан высмеяла подобную процедуру, выложив видео себя, бреющей лицо в свой Инстаграм. Правда, среди ее 17-миллионной аудитории большинство девушек занимаются этим. И, кажется, шутку приняли за правду.

Но блогер – это не авторитетное мнение, поэтому нам стало интересно, что же считает по этому поводу пластический хирург Дэвид Джек, который был один из первых, кто стал проводить процедуру бритья лица.

«Бритье пушковых волос ни в коем случае не ведет к изменению в фолликуле волоса и тем более щетине. Но вросшие волосы никто не отменял, а это, скажем прямо, сомнительное удовольствие. Прибавьте к этому возможность инфицирования, пускай и минимальную, и то, что процедуру необходимо повторять каждые 7–10 дней. А это значит, что, если вы и так боретесь с проблемой волос над верхней губой, лучше продолжайте это делать при помощи воска».

Кроме блогера, процедуру бритья лица опробовала редактор британского Vogue. Лотти Винтер провела эксперимент: она побрила только половину лица, желая сравнить эффект:

«Я особенно не замечала волос на своем лице и большого количества отмершей кожи увидеть на лезвие не ожидала. Однако косметологу удалось меня удивить».

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