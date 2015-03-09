Как приучить ребенка к горшку: видеоколонка Тутты Ларсен

В каком возрасте нужно приучать ребенка к горшку? Что делать, если он категорически отказывается им пользоваться, и стоит ли на этом настаивать? Отвечать на эти вопросы в новой программе будут психологи, передает Deti.mail.ru.

Мария Чурсинова считает, что приучать ребенка к горшку, конечно, нужно и для этого родителям придется быть настойчивыми. Однако делать это стоит только тогда, когда малыш к этому готов.

К тому моменту, когда вы приучаете ребенку к горшку, малыш должен уже воспринимать речь, уметь снимать и надевать одежду, жестами или словами уметь показать, что он хочет пойти в туалет. Также в полной версии программы Марина рассказывает о том, стоит ли беспокоиться, если малыш не ходит на горшок в два года.

Второй эксперт программы – психолог Галина Филиппова – советует родителям начинать приучать ребенка к горшку как можно раньше. Что думает специалист по поводу высаживания, в каком возрасте советует полностью отказаться от подгузников, смотрите в полной версии программы.