Ученые разрешили семьям с детьми заводить кошек

Основной опасностью, исходящей от пушистых четвероногих, привыкли считать одноклеточный микроорганизм Toxoplasma gondii, которым заражена примерно треть мировой популяции кошек. У животных этот паразит обитает в кишечнике и распространяется через фекалии. Самим кошкам токсоплазма не приносит никакого заметного вреда, пишет Deti.mail.ru.

Когда же этот микроорганизм попадает в организм человека, то поселяется в клетках мышц и головного мозга, поначалу не вызывая никаких особых симптомов. Однако заражение токсоплазмой, как показывают исследования, не проходит для человека бесследно. Паразит может вызывать изменение поведения, снижение интеллекта, особенно у детей, и даже такие психические заболевания, как шизофрению. В частности, некоторые небольшие исследования продемонстрировали, что присутствие в доме кошек во время беременности матери и ранних детских лет повышает риск психических расстройств в подростковом возрасте.

Чтобы проверить, так ли это в действительности, ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) проанализировали данные, касающиеся почти 5 тысяч человек, появившихся на свет в 1991-1992 годах, наблюдения за состоянием здоровья которых велись с рождения до 18-летнего возраста. При этом у исследователей была информация о том, жили ли в доме кошки, когда матери этих людей были беременны, а также в то время, когда они росли.

В итоге, когда ученые приняли во внимание все факторы, которые в потенциале могут негативно повлиять на психическое здоровье подростков, они не нашли в этом никакой вины кошек. «Все владельцы котов могут расслабиться – присутствие в доме кошки не представляет никакой угрозы для психического здоровья детей», – подчеркнула ведущий автор исследования Франческа Солми, слова которой приводятся в пресс-релизе колледжа.

В то же время, предупреждают исследователи, беременным все же стоит избегать прямого контакта с кошачьими фекалиями, чтобы не заразиться токсоплазмой. Научно подтверждено, что инфицирование может привести к врожденным аномалиям плода, и другим проблемам со здоровьем у детей.