Как поддержать разбитое сердце

К сожалению, первая серьезная и, как правило, несчастливая любовь случается именно в подростковом возрасте, когда с нашими колючими детками уже не особенно поговоришь по душам. Опытный семейный психолог как-то рассказывала о своем сыне-старшекласснике: «Когда он возвращается из школы, хочется задать пару десятков вопросов, но я понимаю, что получу ответ лишь на один-два, поэтому приходится тщательно выбирать, о чем спрашивать». В общем, чтобы понять, что происходит с ребенком и как ему помочь, придется потрудиться.

В этом общении есть свои правила и риск совершить ошибки, которые могут только ухудшить ситуацию.

* Ошибка первая: постоянно дотошно расспрашивать. Подростку неловко делиться свежими и очень личными переживаниями. Кроме того, такие допросы вызывают протест. Да, мы интересуемся подробностями, чтобы разобраться в происходящем и помочь своему чаду. А у него появляется чувство, что и тут его пытаются контролировать. В общем, психологи советуют непременно спрашивать, что с ребенком происходит, но очень спокойным тоном, деликатно и дозировано. Да-да, по чуть-чуть.

*Ошибка вторая: философствовать свысока. Специалисты подчеркивают: мы не можем указывать подростку, как правильно себя вести и что он должен при этом чувствовать. Можно лишь обсуждать сложившуюся ситуацию и предлагать варианты развития, чтобы ребенок сам мог принять решение.

* Ошибка третья: игнорирование. Если мы, уважая право своего подростка на личные переживания, делаем вид, что ничего особенного не происходит, избегаем проблемных вопросов, ребенок может ощущать себя один на один со своей вселенской болью – беспомощным, ничтожным неудачником, которого бросил (или не замечает) любимый человек. Так что озвучивайте время от времени хотя бы нейтральное «Как ты?» и разговаривайте поначалу, например, о том, что было у вас на работе, что вас порадовало или вывело из себя. Ну или помечтайте вместе о будущем.

Подробнее о том, как помочь своему ребенку прожить первую влюбленность, как и о чем разговаривать, как помочь взять себя в руки и как дать понять, что если первый любовный опыт оказался неудачным, это вовсе не означает, что нужно забыть о надежде встретиться со своей половинкой – обо всем этом читайте в полной версии статьи в февральском номере журнала «Яна».