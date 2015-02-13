Четверг, 23. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как поддержать разбитое сердце

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

«Да не переживай, будет у тебя еще сто таких Мишек-Даников-Артуров (или Светок-Дашек-Полин)!» – самое глупое, что мы, взрослые, можем сказать своему ребенку, когда он страдает от первой несчастливой или неразделенной любви, пишет журнал «Яна». Для подрастающего человека масштаб трагедии – поистине вселенский. И именно так к этому стоит относиться и родителям, если они хотят помочь разбитому сердцу…

К сожалению, первая серьезная и, как правило, несчастливая любовь случается именно в подростковом возрасте, когда с нашими колючими детками уже не особенно поговоришь по душам. Опытный семейный психолог как-то рассказывала о своем сыне-старшекласснике: «Когда он возвращается из школы, хочется задать пару десятков вопросов, но я понимаю, что получу ответ лишь на один-два, поэтому приходится тщательно выбирать, о чем спрашивать». В общем, чтобы понять, что происходит с ребенком и как ему помочь, придется потрудиться.

В этом общении есть свои правила и риск совершить ошибки, которые могут только ухудшить ситуацию.

* Ошибка первая: постоянно дотошно расспрашивать. Подростку неловко делиться свежими и очень личными переживаниями. Кроме того, такие допросы вызывают протест. Да, мы интересуемся подробностями, чтобы разобраться в происходящем и помочь своему чаду. А у него появляется чувство, что и тут его пытаются контролировать. В общем, психологи советуют непременно спрашивать, что с ребенком происходит, но очень спокойным тоном, деликатно и дозировано. Да-да, по чуть-чуть.

*Ошибка вторая: философствовать свысока. Специалисты подчеркивают: мы не можем указывать подростку, как правильно себя вести и что он должен при этом чувствовать. Можно лишь обсуждать сложившуюся ситуацию и предлагать варианты развития, чтобы ребенок сам мог принять решение.

* Ошибка третья: игнорирование. Если мы, уважая право своего подростка на личные переживания, делаем вид, что ничего особенного не происходит, избегаем проблемных вопросов, ребенок может ощущать себя один на один со своей вселенской болью – беспомощным, ничтожным неудачником, которого бросил (или не замечает) любимый человек. Так что озвучивайте время от времени хотя бы нейтральное «Как ты?» и разговаривайте поначалу, например, о том, что было у вас на работе, что вас порадовало или вывело из себя. Ну или помечтайте вместе о будущем.

Подробнее о том, как помочь своему ребенку прожить первую влюбленность, как и о чем разговаривать, как помочь взять себя в руки и как дать понять, что если первый любовный опыт оказался неудачным, это вовсе не означает, что нужно забыть о надежде встретиться со своей половинкой – обо всем этом читайте в полной версии статьи в февральском номере журнала «Яна».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвлюбленностьошибкапереживанияпротестпсихологспециалистычувство
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
12:44
Как поддержать разбитое сердце
12:32
Ученые разрешили семьям с детьми заводить кошек
12:25
Как приучить ребенка к горшку: видеоколонка Тутты Ларсен
10:47
Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram
09:51
Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!
18:43
Бритье лица: эффективная процедура по уходу за кожей или ода феминизму?
18:22
Масленица 2017: гадания по блинам
17:53
Физкульт-ответ: почему нельзя одновременно похудеть и накачать мышцы
17:32
Выпущена краска для волос, которая в течение дня может менять свой цвет
17:15
Письмо читательницы: девственница ли я, если мастурбировала?
16:53
Причина, по которым могут изменить разные знаки Зодиака
16:47
За "беспричинным" выкидышем может стоять пищевая инфекция
16:28
Кендалл Дженнер рассказала, как тренирует пресс: на следующий день мне больно смеяться
16:15
Видео: три способа использования плойки
15:50
Видео: Настя Каменских показала, как она готовит диетические блинчики
15:29
Готика и вампиры: новые тренды в макияже 2017 года
15:11
Десять необычных женских фишек, которые мужчины считают чертовски сексуальными
14:45
Видео: так быстро вы еще никогда не пекли блинчики
14:25
Ярко и дерзко: Анастасия Балак представила новую коллекцию платьев
14:08
Самые ненужные вещи в списке необходимых покупок для новорожденного
Все новости
ФэшнЦеликом
Ярко и дерзко: Анастасия Балак представила новую коллекцию платьев

Ярко и дерзко: Анастасия Балак представила новую коллекцию платьев

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Физкульт-ответ: почему нельзя одновременно похудеть и накачать мышцы

Физкульт-ответ: почему нельзя одновременно похудеть и накачать мышцы

Полчаса пешей прогулки защищают от рецидива рака груди

Полчаса пешей прогулки защищают от рецидива рака груди

Полная танцовщица на шесте отказалась бросить свое занятие из-за издевок зрителей

Полная танцовщица на шесте отказалась бросить свое занятие из-за издевок зрителей

21. фев
Врачи заявили, что здорового питания не существует
Самые читаемые
Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!
Десятилетняя модель – копия Тайры Бэнкс взорвала Instagram
Письмо читательницы: девственница ли я, если мастурбировала?
Причина, по которым могут изменить разные знаки Зодиака
Десять необычных женских фишек, которые мужчины считают чертовски сексуальными
Топ комментариев
Семь неприятных вещей, которые случаются, когда вы мастурбируете(5)
Не выбрасывайте косточки авокадо, они еще могут вам пригодиться!(3)
Лучшие советы от разведенной женщины(3)
Хватит стыдиться! Девушка взорвала Сеть йогой во время месячных (видео)(1)
Вот что значит голубая кровь! От этих юных принцев и принцесс глаз не отвести! (фото)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарывниманиеволосыгороскопгрудьдетиженщинаженщиныжизньзвездыздоровьеингредиентыисследованияисследователилюбовьмодамужчинамужчиныотношенияпродуктырецептсексспециалистыспособудовольствиеученые
LimonЦеликом
Видео: Vasiliev Groove в Таллинне вывели на сцену зрительницу из зала, а она не растерялась!

Видео: Vasiliev Groove в Таллинне вывели на сцену зрительницу из зала, а она не растерялась!

Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!

Затмить всех: смотрите, в каком наряде отправится на президентский прием многодетная мать из Тартумаа!

Чем занимается дочь главного дипломата России Сергея Лаврова (фото)

Чем занимается дочь главного дипломата России Сергея Лаврова (фото)

12:50
Видео с камеры наблюдения: призрак умершего врача держит в страхе всю больницу
12:48
Беги, сверкая пятками: пять знаков Зодиака, которые задушат вас ревностью
11:56
Фото: Вера Брежнева в честь праздника показала аппетитную грудь
11:39
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?
Rus.Postimees.eeЦеликом
В Тарту украли дорогостоящий коньяк: служебная собака Декстер вышла на след преступника

В Тарту украли дорогостоящий коньяк: служебная собака Декстер вышла на след преступника

В ласнамэском русском садике отметили день рождения Эстонии праздником песни и танца

В ласнамэском русском садике отметили день рождения Эстонии праздником песни и танца

Возмущенная посетительница кафе: в вегетарианском блюде было мясо и меня высмеяли за платок на голове

Возмущенная посетительница кафе: в вегетарианском блюде было мясо и меня высмеяли за платок на голове (3)

12:52
Умер руководитель GoBus
12:50
Галерея: Керсти Кальюлайд вручает государственные награды
12:37
День независимости ЭР: какие праздничные мероприятия следует непременно посетить в Таллинне (1)
12:31
Известный лоукостер скоро откроет прямые полеты из Таллинна в Лондон
ВпрокЦеликом
Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день

Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день

21. фев
Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах
Погода
Эстонские охотники разбудили медведя

Эстонские охотники разбудили медведя

До весны еще далеко: читайте прогноз погоды на сегодня

До весны еще далеко: читайте прогноз погоды на сегодня

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees