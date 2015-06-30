Суббота, 25. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Ученые из Эксетерского университета (Великобритания) разработали приложение для смартфонов ImpulsePal, предназначенное для тех, кто хочет похудеть. Оно пока не доступно для скачивания, так как еще не прошло клинических испытаний. Как раз сейчас идет набор волонтеров для участия в испытаниях.

Как заявляют разработчики, ImpulsePal объединяет в себе несколько научно обоснованных методов, помогающих пользователям раз за разом в течение дня преодолевать острое желание съесть что-нибудь вредное и тем самым нарушить свою диету. В функции приложения входит игра, тренирующая мозг пользователя таким образом, чтобы он в ситуации выбора отдавал предпочтение здоровой пище и отказывался от вредной. Существуют научные подтверждения того, что такая тренировка действительно помогает есть меньше жирного и сладкого в реальной жизни, пишет Health.mail.ru.

Еще одна опция ImpulsePal, призванная помочь пользователю справиться с приступообразным желанием съесть что-нибудь неполезное — включение аудиозаписи с упражнениями по медитации. Исследования показали, что приступ обжорства проходит сам собой, если удается его перетерпеть, и медитация действительно помогает отвлечься от мыслей о пицце или пирожном.

ImpulsePal также можно запрограммировать таким образом, чтобы каждый раз, как вы оказываетесь в «опасной зоне», например возле пиццерии, булочной, киоска с фастфудом, включалось звуковое напоминание о том, что вы хотите похудеть, и потому сейчас вынуждены отказаться от вредной для вас пищи. Если же вы чувствуете, что вот-вот сорветесь и не устоите перед соблазном, в приложении предусмотрена «аварийная кнопка». В этом случае либо автоматически происходит звонок другу, который может поддержать и дать совет в этой сложной ситуации, либо включается отвлекающая тренировочная игра.

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