Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Как заявляют разработчики, ImpulsePal объединяет в себе несколько научно обоснованных методов, помогающих пользователям раз за разом в течение дня преодолевать острое желание съесть что-нибудь вредное и тем самым нарушить свою диету. В функции приложения входит игра, тренирующая мозг пользователя таким образом, чтобы он в ситуации выбора отдавал предпочтение здоровой пище и отказывался от вредной. Существуют научные подтверждения того, что такая тренировка действительно помогает есть меньше жирного и сладкого в реальной жизни, пишет Health.mail.ru.

Еще одна опция ImpulsePal, призванная помочь пользователю справиться с приступообразным желанием съесть что-нибудь неполезное — включение аудиозаписи с упражнениями по медитации. Исследования показали, что приступ обжорства проходит сам собой, если удается его перетерпеть, и медитация действительно помогает отвлечься от мыслей о пицце или пирожном.

ImpulsePal также можно запрограммировать таким образом, чтобы каждый раз, как вы оказываетесь в «опасной зоне», например возле пиццерии, булочной, киоска с фастфудом, включалось звуковое напоминание о том, что вы хотите похудеть, и потому сейчас вынуждены отказаться от вредной для вас пищи. Если же вы чувствуете, что вот-вот сорветесь и не устоите перед соблазном, в приложении предусмотрена «аварийная кнопка». В этом случае либо автоматически происходит звонок другу, который может поддержать и дать совет в этой сложной ситуации, либо включается отвлекающая тренировочная игра.