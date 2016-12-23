13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом

Зеркало — как компьютер, оно способно запоминать любые наши мысли и озлобленность, а потом выдавать их обратно во внешний мир. Вот почему нельзя ругаться возле зеркал, произносить слова-разрушители и рассматривать в них морщинки. Улыбайтесь и искренне хвалите себя!

Вот список слов, которые отрицательно влияют на здоровье, отношения с людьми и благосостояние, пишет Rus.tvnet.lv.

Их вариаций — бесчисленное множество, просто научитесь отличать негативные фразы и избегать их в речи:

* Чихать я хотела

* Это настоящий геморрой

* Моя голова сейчас лопнет

* Я это не перевариваю

* Шрам на сердце — вот такой рубец

* Всю кровь из меня выпил

* Я сыта по горло

* Всю плешь проели

* Я такая бедная

* Ты меня не любишь

* Я толстая

* Это невыносимо

* Я больше не могу

Замените все эти фразы на противоположные по значению:

* До чего ж я хороша: и фигура и душа!

* У меня этих денег — полная сумка!

* Какой хороший сегодня день

* Все идет отлично

* Я счастлива!

Рекомендуем контролировать свою речь ежеминутно, ведь слова материализуются. Особенно важно никогда не произносить эти 13 слов перед зеркалом:

* Плохо

* Некрасивая

* Больно

* Ужасно

* Глупо

* Бедная

* Отвратительно

* Смерть

* Несчастная

* Надоело

* Грустно

* Страдание

* Ненужная