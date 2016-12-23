13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом

Зеркало — как компьютер, оно способно запоминать любые наши мысли и озлобленность, а потом выдавать их обратно во внешний мир. Вот почему нельзя ругаться возле зеркал, произносить слова-разрушители и рассматривать в них морщинки. Улыбайтесь и искренне хвалите себя!
Вот список слов, которые отрицательно влияют на здоровье, отношения с людьми и благосостояние, пишет Rus.tvnet.lv.
Их вариаций — бесчисленное множество, просто научитесь отличать негативные фразы и избегать их в речи:
* Чихать я хотела
* Это настоящий геморрой
* Моя голова сейчас лопнет
* Я это не перевариваю
* Шрам на сердце — вот такой рубец
* Всю кровь из меня выпил
* Я сыта по горло
* Всю плешь проели
* Я такая бедная
* Ты меня не любишь
* Я толстая
* Это невыносимо
* Я больше не могу
Замените все эти фразы на противоположные по значению:
* До чего ж я хороша: и фигура и душа!
* У меня этих денег — полная сумка!
* Какой хороший сегодня день
* Все идет отлично
* Я счастлива!
Рекомендуем контролировать свою речь ежеминутно, ведь слова материализуются. Особенно важно никогда не произносить эти 13 слов перед зеркалом:
* Плохо
* Некрасивая
* Больно
* Ужасно
* Глупо
* Бедная
* Отвратительно
* Смерть
* Несчастная
* Надоело
* Грустно
* Страдание
* Ненужная