Воскресенье, 26. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Все знают с детства, что перед зеркалом нельзя есть. Но почему — помнят немногие. Старики уверяли, что таким образом можно «съесть» свою красоту, подразумевая, что зеркало высасывает положительную энергию. Существует немало и других примет, связанных с зеркалами. Объяснить научно многие из них невозможно. А верить или нет — личное дело каждого.

Зеркало — как компьютер, оно способно запоминать любые наши мысли и озлобленность, а потом выдавать их обратно во внешний мир. Вот почему нельзя ругаться возле зеркал, произносить слова-разрушители и рассматривать в них морщинки. Улыбайтесь и искренне хвалите себя!

Вот список слов, которые отрицательно влияют на здоровье, отношения с людьми и благосостояние, пишет Rus.tvnet.lv.

Их вариаций — бесчисленное множество, просто научитесь отличать негативные фразы и избегать их в речи:

* Чихать я хотела

* Это настоящий геморрой

* Моя голова сейчас лопнет

* Я это не перевариваю

* Шрам на сердце — вот такой рубец

* Всю кровь из меня выпил

* Я сыта по горло

* Всю плешь проели

* Я такая бедная

* Ты меня не любишь

* Я толстая

* Это невыносимо

* Я больше не могу

Замените все эти фразы на противоположные по значению:

* До чего ж я хороша: и фигура и душа!

* У меня этих денег — полная сумка!

* Какой хороший сегодня день

* Все идет отлично

* Я счастлива!

Рекомендуем контролировать свою речь ежеминутно, ведь слова материализуются. Особенно важно никогда не произносить эти 13 слов перед зеркалом:

* Плохо

* Некрасивая

* Больно

* Ужасно

* Глупо

* Бедная

* Отвратительно

* Смерть

* Несчастная

* Надоело

* Грустно

* Страдание

* Ненужная

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАблагосостояниедушазеркалокомпьютеркровьотношениясердцефигура
галерея!
Эксклюзив на Krasotka.ee
Пришли новостьПришли фото
Хроника
11:19
13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом
15:27
Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!
14:36
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства
13:48
Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует
13:32
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
12:43
Красота и фанатизм
11:34
Кристобаль там правил бал, там правил бал!
20:57
Галерея: взгляните на изысканые наряды гостей Керсти Кальюлайд
16:47
Новый тренд в Сети, которому следуют все... Раньше такой кадр считался испорченным!
15:50
Ваша идеальная подруга по знаку Зодиака... У меня все совпало!
15:14
Девушка завернула в тесто обычные чайные ложки… Вы захотите сделать так же! (видео)
14:38
Таблица: с кем вам лучше иметь детей по знаку Зодиака?
13:33
Чем опасен висцеральный жир и как от него избавиться?
13:27
Упс! Супермодель Джиджи Хадид едва не упала на показе
11:58
Смотри: вот как выглядят участницы конкурса «Мисс Вселенная», если их умыть!
19:30
Этот жесткий пост вызвал бурю негодования со стороны русских женщин (1)
17:00
Как наладить отношения со свекровью
16:50
Мужчины не считают секстинг изменой
16:36
Гинекологи назвали пять вещей, которые вредят женскому здоровью
16:11
Она обернула живот яблочным уксусом и легла спать. А утром не поверила своим глазам!
Все новости
ФэшнЦеликом
Кристобаль там правил бал, там правил бал!

Кристобаль там правил бал, там правил бал!

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Чем опасен висцеральный жир и как от него избавиться?

Чем опасен висцеральный жир и как от него избавиться?

Она обернула живот яблочным уксусом и легла спать. А утром не поверила своим глазам!

Она обернула живот яблочным уксусом и легла спать. А утром не поверила своим глазам!

23. фев
Экстремальные диеты защищают от рака и позволяют худеть
Самые читаемые
13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует
Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства
Топ комментариев
Лучшие советы от разведенной женщины(3)
Таллиннский парикмахер рассказала о необычных способах окрашивания волос: встречайте весну во всеоружии!(2)
Больше не плоская: эстонская блогер, увеличившая грудь, рассказала, чего ждать после операции (1)
Британка выйдет замуж за саму себя(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьвидеовниманиеволосыгороскопгрудьдевушкидетиженщинаженщиныжизньзвездыздоровьеисследованиеисследованиялюбовьмодамужмужчинамужчиныотношенияпевицапродуктырецептсексфигура
LimonЦеликом
Прощеное воскресенье: что нельзя делать в этот день

Прощеное воскресенье: что нельзя делать в этот день

Фото: 63-летняя Успенская шокировала Сеть откровенным нарядом

Фото: 63-летняя Успенская шокировала Сеть откровенным нарядом

Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2017»

Стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2017»

10:30
Вот это бриллиант! Музыкант Стиг Ряста сделал своей возлюбленной предложение (фото)
10:03
Лолита Милявская написала завещание
09:44
Какая кроха! Сергей Лазарев вывел сына на сцену (фото)
09:15
Что приготовил нам сегодняшний день? Гороскоп на 26 февраля
Rus.Postimees.eeЦеликом
Фото и видео: в США автомобиль въехал в толпу на параде

Фото и видео: в США автомобиль въехал в толпу на параде (1)

За регулярное избиение сожительницы мужчина выплатит тысячу евро

За регулярное избиение сожительницы мужчина выплатит тысячу евро

Российский олигарх хочет заполучить шведский порт с подводными лодками

Российский олигарх хочет заполучить шведский порт с подводными лодками

12:07
В понедельник начнется судебный процесс по делу об убийстве Николая Таранкова
11:32
Трагическое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: машина вылетела в кювет, водитель погиб
10:51
Трамп отказался от традиционного ужина с корреспондентами Белого дома (2)
10:38
В Швеции подожгли приют для беженцев, есть пострадавшие
ВпрокЦеликом
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат (1)

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

22. фев
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день
Погода
Сегодня в Эстонии ожидается снег и дождь

Сегодня в Эстонии ожидается снег и дождь

На дорогах может быть скользко

На дорогах может быть скользко

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees