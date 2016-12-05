Как сбросить десять лет: лайфхаки молодости от Дженнифер Лопес

Тайный эликсир молодости у Лопес не давал нам покоя, и мы решили узнать, что же позволяет актрисе так здорово выглядеть, пишет Хочу.

Не секрет, что одна из составляющих обязательно будет – здоровый образ жизни. Но ЗОЖ — ЗОЖу рознь. Можно питаться одной травой и делать сутками очистительные клизмы, а результата будет ноль (только кожа еще сильнее постареет и организм будет шокирован и истощен). Итак, поехали.

Действительно ЗОЖ

Не смотря на то, что инстаграм Дженнифер пестрит отчетами с шумных вечеринок и прочего «неполезного», она очень скучный и помешанный на ЗОЖ человек.

Дженнифер не курит, не пьет, ложиться спать вовремя, употребляет только сезонные продукты. В рационе актрисы нет жареного, сладкого и диет, но вся еда готовится на пару. В меню Лопес находятся брокколи, спаржа, киноа, овощи и белки в виде курицы, рыбы.

«Я не пью, не курю, полностью отказалась от кофеина — все это главные враги нашей кожи, виновники морщин и тусклого цвета лица», - говорит Дженнифер.

Спортивные упражнения

Несомненно, при такой фигуре любовный роман с гантелями и тренажерами просто обязан быть. Каждый день она проводит час (минимум) за занятием физическими упражнениями, занимается кардио тренировками и силовыми нагрузками. Также медитирует и просыпается вместе с утренней йогой.

Косметические процедуры

Ну не может быть такого потрясающего лица и хорошей кожи без должного ухода и косметических процедур. И не только без этих «ребят».

Дженнифер считает, что ни диета, ни спорт не будут эффективны без полноценного 10–ти (!) часового сна и спланированного режима дня. Эти факторы не только повышают тонус и работоспособность, но и положительно влияют на состояние кожи.

Кроме того, Джей Ло употребляет до полтора литра воды в день и практикует специальные дыхательные практики.

Использует дневной крем Dr. Hauschka’s Rose Day Cream на основе масел авокадо и розы, а среди косметологических процедур ее фаворит — химический пилинг и аппарат Althera.