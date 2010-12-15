Воскресенье, 26. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Врачи предложили похудение с помощью сна

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Забудьте о диете, если она не помогает стать стройнее – ученые доказывают, что похудеть можно с помощью качественного сна. Эксперимент научных работников из США показал, что полноценный ночной отдых серьезно увеличивает шансы сбросить лишний вес.

Авторами проекта стали клиницисты исследовательского центра Kaiser Permanente в Окленде. В их испытаниях приняли участие 500 человек. Наблюдение за добровольцами подвело ученых к выводу о том, что качество сна в комплексе со стабильным психо-эмоциональным состоянием на самом деле делают стройнее, пишет Medikforum.ru.

«Хороший сон и эмоциональное спокойствие в два раза улучшают шансы для нормального сброса лишних килограммов», - установили медработники.

Также специалисты рассказали о том, что участники эксперимента придерживались ряда другой условий – их питание отличалось низким содержанием жиров и сахара и высоким уровнем фруктов и овощей, а объем физической активности достигал 180 минут в неделю. Качественный сон в сочетании со здоровым образом жизни сделал в итоге испытуемых более стройными к финалу испытаний.

 «Низкий уровень стресса и сон больше 6 часов, но не более 8 часов в сутки помогают похудеть до 4,5 кг за шесть месяцев», - констатировали специалисты.

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