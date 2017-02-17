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Экстремальные диеты защищают от рака и позволяют худеть

Krasotka.ee
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Экстремальные диеты, подразумевающие резкое уменьшения числа калорий, имеют мощный профилактический эффект. 5 дней в месяц достаточно для снижения риска рака, болезней сердца и диабета.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что существенное сокращение калорий на протяжении 5 дней в месяц может уменьшить риск целого ряда смертельно опасных недугов. В ходе эксперимента группа добровольцев ограничивала себя в питании одну неделю ежемесячно в течение трех месяцев. В эти короткие периоды их суточный рацион составлял от 750 до 1 100 калорий против привычных 2 000 - 2 500. К концу эксперимента у всех добровольцев, следовавших этому режиму, отмечалось снижение артериального давления, стабилизация уровня сахара в крови, а также более здоровый уровень холестерина по сравнению с теми, кто не ограничивал себя никакими экстремальными диетами, пишет Medikforum.ru.

Данное исследование предоставило доказательства того, что люди могут получать существенные преимущества для здоровья от экстремальных диет, которые повторяют радикальные методы "голодания на воде". Данные периоды весьма положительно воздействуют в деле замедления возрастных процессов. Предыдущие исследования доказали пользу этих диет на мышах, а теперь было проведено первое рандомизированное и плацебо-контролируемое исследование с участием достаточного количества людей.

Возраст участников составлял от 20 до 70 лет, все они были, в целом, здоровы. За три месяца короткие периоды ограничений в питании также позволили добровольцам похудеть, в среднем, на 2,5 кг. В эти отрезки они почти не получали углеводов и белков, но употребляли достаточные количества "здоровых" жиров в виде энергетических батончиков, разного рода закусок, напитков и добавок.

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