Четверг, 23. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Семь типов женщин, от которых бегут все мужчины

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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В идеальных отношениях мы позволяем партнеру видеть только лучшее в нас, в реальном мире, партнеру приходится иметь дело с «темной» стороной нашей личности. Однако некоторые женщины перегибают палку, показывая себя слишком заботливыми, чрезмерно сексуальными или суперпроблемными. Soulpost представляет 7 типов женщин, от которых мужчины бегут без оглядки.

Стерва

Типичная стерва стремится контролировать отношения, постоянно указывая мужчине на его место. Она рассматривает себя как «решателя проблем». Хоть у нее и благие намерения, она постоянно указывает своему парню на его ошибки.

Пытаясь контролировать все, что он делает, она подрывает его авторитет и самоуважение. Все это лишает его того главного, что дорого и близко каждому мужчине, – его мужественности.

Мамочка

 «Мамочка» нянчит своего партнера. Она помешана на нем, суетится и волнуется, тщательно подбирает рубашку и костюм, собирает обед для первого дня на его новом рабочем месте, целует в лоб перед сном…

Такие отношения могут показаться нормальными, но это не так. «Мамочка» ставит все радости, печали, взлеты и падения партнера — на себя. Она считает, что все это ее забота и обязанность. Она постоянно спрашивает, как партнер себя чувствует, все ли в порядке, и что она может сделать, чтобы помочь ему.

Проблема этого женского типажа заключается в следующем: во-первых, подруга или жена, которая действует как «мамочка» приведет партнера к восстанию. Так поступают все дети. Во-вторых, быть нянькой для взрослого мужчины надоедает и приводит к недовольству.

Сексуальная чертовка

 «Сексуальная чертовка» притягивает людей в свои объятия, она контролирует своего партнера сексом. Она делает все, чтобы ее мужчина поступил так, как хочет она, соблазняя его. Но, в конечном итоге, такие отношения обречены на провал, поскольку вызовут возмущение партнера, недовольного тем, что им манипулируют и шантажируют с помощью секса.

Девица в беде

Сюжет таких отношений прост: парень встречает девушку, парень спасает девушку, парень и девушка живут счастливо. Это может показаться романтичным, но работает только некоторое время. В конечном счете, девушка не всегда может быть в беде и мужчина не всегда выступает в качестве героя. Такая ситуация слишком утомительна и нереальна, со всех сторон. В конце концов мужчина заканчивает отношения, обижаясь на девушку за ее или свою некомпетентность.

Динамщица

Большинство женщин, в тот или иной момент, поддразнивали мужчин, но есть тип девушки, которая просто не может остановиться. Постоянное поддразнивание мужчины и не получение желаемого приводит к разочарованию, и, как следствие, отстранению от «динамщицы».

Вначале отношений это весело, но потом быстро надоедает. Мужчина чувствует себя неудовлетворенным, неадекватным, а она ощущает одиночество. Пара не останется вместе, так как не может выражать себя открыто и честно.

Бухгалтер

 «Бухгалтер» фокусируется на полном равенстве отношений. Женщина в этой роли может отслеживать, кто за что платит и когда. Проблема заключается в том, что отношения — не бизнес, а удовольствие. И, если девушка обращает внимание только на финансовую сторону вопроса, страсть быстро угаснет, оставив постель аккуратно заправленной и нетронутой.

Принцесса

Когда женщина играет роль «Принцессы», она меньше заботится о любви, а больше обеспокоена тем, чтобы ею восхищались, обожали и возвели на пьедестал. Проще говоря, «Принцесса» хочет выйти замуж за мужчину, который рассматривает ее в качестве трофея. Женщины, которые играют эту роль, не только отбирают счастье у партнера, но и обделяют себя, отняв шанс на настоящую любовь.

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