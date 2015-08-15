Американка выносит смертельно больного ребенка, чтобы отдать его на органы

Молодые родители пошли на УЗИ на 19 неделе беременности, чтобы узнать пол ребенка, но были потрясены новостью о том, что у их будущей дочки смертельная патология — анэнцефалия — порок развития головного мозга. Это значит, что девочка, которую уже назвали Ева, родится без достаточно развитого мозга и предположительно умрет в течение первых часов после рождения, пишет Soulpost.ru.

Тем не менее, Янги решили не прерывать беременность, а выносить ее до полного срока, чтобы отдать органы ребенка в донорскую службу.

«У нее идеальное сердце. У нее идеальные ножки, идеальные ручки. У нее идеальные почки, легкие и печень. К сожалению, у нее нет идеального мозга, — написала Кэри на ФБ. — Недавно мы узнали, что у нее анэнцефалия, и это смертельно. Столкнувшись с ужасными вариантами, мы решили продолжить беременность до полного срока, чтобы Ева, что буквально означает «жизнь», могла вырасти сильной и дать жизнь множеству других людей через донорство органов».

«Это было не простое решение. Следующие 20 недель я буду чувствовать ее движения и сердцебиение, зная, что у нас будет всего несколько коротких часов с ней, когда она родится. У Евы будет жизнь, хоть и короткая. Она отдаст другим все, что может, и сделает больше за свое время на земле, чем я когда-либо сделаю».

Малышка должна родиться 7 мая.