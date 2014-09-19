Она обернула живот яблочным уксусом и легла спать. А утром не поверила своим глазам!

Но знаете ли вы, что можно похудеть, если оборачивать живот на ночь марлей, смоченной в яблочном уксусе?

Этот трюк идеально подходит для людей, которые хотят похудеть быстро, дешево и без потребления химических веществ, пишет Lifter.com.ua.

Вот история женщины по имени Колин. Она говорит, что заметила эффект после этой необычной процедуры уже на следующий день - и он был замечательным!

Все, что вам нужно, это найти полиэтиленовую пленку и яблочный уксус. Наливаете жидкость на пленку и оборачиваетесь ею в области вокруг живота.

Вот что говорит об эффекте она сама:

«После того, как я родила троих детей, мой живот уже никогда не был ни плоским, ни сексуально привлекательным. Но я добилась заметного результата уже за три дня. Потом подруга убедила меня добавить к этому трюку морские водоросли. Кажется, с ними все стало еще лучше!».

В общем, в идеале вам нужны:

1. Пачка морских водорослей - тех самых, что используются в суши.

2. Рулон полиэтиленовой пленки;

3. Перевязочные бинты;

4. Яблочный уксус.

Что делать:

1. Наносите на листы водорослей яблочный уксус.

2. Кладете их себе на живот.

3. Оборачиваете все это сверху полиэтиленовой пленкой.

4. Чтобы все это дело «закрепить», обернитесь еще и перевязочными бинтами или марлевой повязкой.

5. Кладитесь так спать.

На следующее утро снимите повязку. И посмотритесь в зеркало. Ваши бока стали чуть-чуть меньше? Такое обертывание заставляет организм усиленно потеть и выводить лишние шлаки.

Колин рассказывает: «Когда я сделала это в первый раз, я потеряла в талии за одну ночь 5 см. Я была в шоке!».

Конечно, если у вас есть какие-то хронические заболевания, перед началом любой подобной процедуры лучше проконсультироваться с сертфицированным врачом. Но польза яблочного уксуса неоспорима!