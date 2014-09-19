Она обернула живот яблочным уксусом и легла спать. А утром не поверила своим глазам!

Но знаете ли вы, что можно похудеть, если оборачивать живот на ночь марлей, смоченной в яблочном уксусе?
Этот трюк идеально подходит для людей, которые хотят похудеть быстро, дешево и без потребления химических веществ, пишет Lifter.com.ua.
Вот история женщины по имени Колин. Она говорит, что заметила эффект после этой необычной процедуры уже на следующий день - и он был замечательным!
Все, что вам нужно, это найти полиэтиленовую пленку и яблочный уксус. Наливаете жидкость на пленку и оборачиваетесь ею в области вокруг живота.
Вот что говорит об эффекте она сама:
«После того, как я родила троих детей, мой живот уже никогда не был ни плоским, ни сексуально привлекательным. Но я добилась заметного результата уже за три дня. Потом подруга убедила меня добавить к этому трюку морские водоросли. Кажется, с ними все стало еще лучше!».
В общем, в идеале вам нужны:
1. Пачка морских водорослей - тех самых, что используются в суши.
2. Рулон полиэтиленовой пленки;
3. Перевязочные бинты;
4. Яблочный уксус.
Что делать:
1. Наносите на листы водорослей яблочный уксус.
2. Кладете их себе на живот.
3. Оборачиваете все это сверху полиэтиленовой пленкой.
4. Чтобы все это дело «закрепить», обернитесь еще и перевязочными бинтами или марлевой повязкой.
5. Кладитесь так спать.
На следующее утро снимите повязку. И посмотритесь в зеркало. Ваши бока стали чуть-чуть меньше? Такое обертывание заставляет организм усиленно потеть и выводить лишние шлаки.
Колин рассказывает: «Когда я сделала это в первый раз, я потеряла в талии за одну ночь 5 см. Я была в шоке!».
Конечно, если у вас есть какие-то хронические заболевания, перед началом любой подобной процедуры лучше проконсультироваться с сертфицированным врачом. Но польза яблочного уксуса неоспорима!