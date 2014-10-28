Гинекологи назвали пять вещей, которые вредят женскому здоровью

1. Ты ешь слишком много сладкого

Сложно поверить, что помимо фигуры от сладкого страдает и наше женское здоровье. Но это действительно так. Врачи утверждают, что сахар может увеличить риск развития вагинальных инфекций, таких как бактериальный вагиноз и дрожжевые инфекции. Именно поэтому они рекомендуют есть пищу с низким гликемическим индексом. Также из рациона желательно исключить алкоголь и выпечку на дрожжах, пишет ivona.bigmir.net.

2. Ты используешь лубрикант на основе масел

Существует сразу две причины отказаться от таких смазок. Во-первых, масла плохо сочетаются с презервативами, потому что способны повредить латекс, а значит увеличить риск заболеваний, передающихся половым путем, и нежелательной беременности. Во-вторых, формулы на масляной основе нарушают микрофлору влагалища.

3. Ты используешь неправильные средства гигиены

Мыло с агрессивными компонентами может вызвать раздражение слизистой влагалища. 1. Неподходящий уровень pH (кислотно-щелочной баланс), 2. ароматизаторы, 3. глицерин и сахар – это ингредиенты, которые так “любят“ дрожжевые инфекции. Химикаты, используемые при изготовлении мыла, могут привести к нарушению внутреннего pH и разрушению хороших бактерий, что приводит к размножению вредных бактерий.

4. Ты используешь влажные салфетки

Начнем с того, что использовать влажные салфетки можно, но только для интимной гигиены. Зачастую в основе обычных салфеток спирт, который, как и мыло, убивает хорошие бактерии, уничтожает защитный барьер и позволяет инфекциям легче попадать в организм.

5. Ты избегаешь плановых осмотров

Поход к гинекологу – это дело малоприятное, но нужное. Помимо проведение мазка на цитологию (один раз в 3 года), стоит проходить и STD-тест, который поможет определить, если ли у тебя заболевания, передающиеся половым путем (желательно делать его всегда, после секса с новым партнером без презерватива). Осмотры также помогут узнать, нет ли воспалений, предраковых клеток и т.д.