Четверг, 23. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как наладить отношения со свекровью

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Свекровь - обязательный “бонус”, который прилагается к любимому мужчине. И если вовремя не разобраться и не сориентироваться, что делать, этот неожиданный подарок может порядком осложнить вам жизнь.

Итак, несколько важных правил выживания со свекровью:

1. Самая большая ошибка считать, что после свадьбы вы становитесь единственной значимой женщиной своего мужа. Это не так. Отношения с матерью по-прежнему занимают важное место в жизни вашего любимого. Примите этот факт. Смиритесь. Не пытайтесь идти против природы, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Ваша свекровь может оказаться человеком со сложным или даже конфликтным характером. Не принимайте на свой счет все ее придирки, не расшибайтесь в лепешку, чтобы ей понравиться или заслужить одобрение. Возможно, она вами вполне довольна. Просто свою любовь к вам выражает в форме непрерывного бурчания и поучений. Отнеситесь к этому с юмором. Дистанцируйтесь. Если совсем туго - не встречайтесь. Переживать, уж точно, глупо.

3. Не стоит конкурировать со свекровью и бесконечно проверять, на чьей стороне ваш муж, кого, все-таки он больше любит. Уступайте по мелочам. И, вообще, следите за своими провокациями. Не впадайте в детство. Помните, что вы обе неизбежно будете ревновать своего любимого мальчика друг к другу. Важная правда заключается в том, что ни одна из вас не может заменить другую.

4. Ни в коем случае не пытайтесь “перевоспитать” свою новую родственницу. Это мы с вами понимаем, что самодостаточная женщина с полноценной собственной жизнью не будет по 10 раз в день звонить сыну и спрашивать о каждом его шаге. Проводить со свекровью сеансы психоанализа и сообщать это великое открытие не нужно. Договоритесь с мужем о временном  лимите общения (разговоры с мамой не должны занимать все его свободное время). Все остальное - их проблемы.

5. Сообщайте о важных решениях своей семьи радостно-торжественным голосом как факт. И не ввязывайтесь в бесконечные дискуссии в процессе их принятия. Границы и правила жизни своей семьи устанавливаете вы, и со временем все к ним привыкают, как бы сильно не сопротивлялись изначально.

Ну, а напоследок, хочется сказать, что при всей сложности отношений, свекровь может оказаться чудесным помощником, внимательным слушателем, рычагом влияния на мужа, незаменимой бабушкой и соратником во всех ваших начинаниях. Все сложности преодолимы!

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