Четверг, 23. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Мужчины не считают секстинг изменой

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Более трети участников онлайн-опроса, проведенного британской юридической компанией Slater & Gordon, не считают изменой обмен сексуальными сообщениями и изображениями (секстинг) с кем-то, кто не является их постоянным партнером. Такого мнения придерживается каждый четвертый мужчина, участвовавший в опросе.

Всего в исследовании принимали участие 2150 мужчин и женщин. О том, что занимались секстингом с посторонним человеком в прошлом году, сообщили примерно 8% из них. Более трети респондентов из этой группы признались, что такое поведение в итоге приводит к более серьезным последствиям — свиданиям, сексу и другому совместному времяпровождению за спиной у партнера. При этом каждый десятый участник опроса заявил, что рассматривает секстинг как развлечение. В то же время большинство (62%) опрошенных считает, что обмен эротическими фотографиями гораздо более предосудителен, чем обмен фривольными сообщениями.

Между тем опрос показал существующую у мужчин и женщин разницу в отношении к секстингу, пишет Mixnews.lv.

Женщины относятся к такой переписке более серьезно. 49% участниц опроса заявили, что считают секстинг за спиной у партнера равноценным измене. Лишь 34% мужчин думают так же. Только 6% участников опроса сообщили, что расстанутся с партнером, если обнаружат, что тот обменивается с кем-то непристойными фотографиями, а 13% признались, что так и поступили. В то же время 9 из 10 женщин заявили, что ни за что не простят партнеру активность на сайтах знакомств. Однако 8% признались, что сами имеют профайлы на таких сайтах.

По словам представителя Slater & Gordon, адвоката по семейным делам Рупи Раи (Rupi Rai), все больше клиентов обращается в фирму с тем, чтобы использовать секстинг в качестве основания для развода.

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